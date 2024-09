Tischgespräch zur hl. Hildegard von Bingen in der Abtei Königsmünster

Gutes Essen und gute Gespräche haben in Klöstern eine lange Tradition. Mit den Tischgesprächen möchten wir an diese Tradition anschließen und laden Sie ein, mit uns bei einem schmackhaften Essen am großen Tisch ins Gespräch zu kommen.

Nach der Begrüßung an der Klosterpforte und der gemeinsamen Vesper, die mit den Mönchen in der Kirche gefeiert wird, erwartet uns in der Abteigaststätte ein Impuls zum Thema des Abends. Daran anschließend möchten wir bei einem 3-Gänge-Menü aus un-serer Abteiküche mit den anderen Gästen und Mönchen ins Gespräch und den Aus-tausch kommen.

Am Samstag, 21. September 2024, widmet sich das Tischgespräch der hl. Hildegard von Bingen. Diese mittelalterliche Benediktinerin gilt als eine der einflussreichsten Frauen der Kirchengeschichte. Auch heute hat sie uns viel zu sagen.

Treffpunkt ist um 18.15 Uhr an der Klosterpforte. Um vorherige Anmeldung im Abteila-den oder online unter abteiwaren,de wird gebeten.