Tischdeko und Zubehör für besondere Anlässe

Foto: Michael Schwarzenberger, pixabay.com

Mit der Gestaltung eines festlich gedeckten Tisches verhält es sich in etwa so wie mit dem ersten neugierigen Blick in den vor sich hin brutzelnden Kochtopf: Macht er Appetit, wird das Festmahl zum Vergnügen. Damit beim Genuss kulinarischer Spezialitäten auch das Auge seine Freude hat, sollte die Tischdeko harmonisch und thematisch stimmig sein. Ob edel mit gold- bzw. silberfarbenen Dekoelementen, in Pastelltönen oder kunterbunt – die passende Tischdeko macht bei Speisen für das eigene Geschmacksempfinden und das der Gäste einen großen Unterschied. Welche Tischgestaltung am besten zu einem spezifischen Anlass passt, weiß dieser Beitrag und liefert hierfür ein wenig Inspiration.

Es weihnachtet: stimmungsvolle Tischdekoration zum Fest

Zu kaum einer anderen Jahreszeit hält so viel Lichterglanz Einzug in das Zuhause wie zur Weihnachtszeit. Hierbei haben vor allem Kerzen und Kerzenhalter in sämtlichen Formen, Farben und Materialien die Nase vorn. Sind die eigenen vier Wände bereits aufwendig dekoriert, ist es sinnvoll, die Tischdeko etwas schlichter zu wählen: Materialien wie unlackiertes Holz und vergoldetes oder versilbertes Metall wirken natürlich, edel und sind keinesfalls „too much“. Neben Teelichtern für die Tüllen von Weihnachtspyramiden und Windlichtern, die im zugigen Eingangsbereich hinter verschlossener Tür glänzen, dürfen es für den Tisch gern spitze Tafelkerzen sein. Kleine Figuren wie Rentiere, Bäume, Sterne und dazu passende Tischläufer für die Veredelung der Tafeldecke sind bei https://www.tischdeko-shop.de erhältlich.

Tischdekoration – sortiert nach Farben

Ein wesentlicher Faktor, der eine gute Tischdeko auszeichnet, ist die Wahl der passenden Farbe. Ist das Geschirr bereits reich verziert oder mit einem speziellen Motiv versehen, sollte die Dekoration etwas schlichter und dezenter ausfallen. Umgekehrt eignet sich ein Farbmix für klassisches Geschirr im minimalistischen Weiß. Wer bei der Dekoration auf mehrere Farben nicht verzichten möchte, ist gut beraten, sie Ton in Ton zu wählen – so entsteht ein kleiner Kontrast, ohne dass harte Farbunterschiede aufeinandertreffen und eine atmosphärische Unruhe entstehen lassen.

Mit zarter Tischdeko werden Taufgedecke superfestlich

Die Taufe ist ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis im Leben eines jeden neuen Erdenbürgers: Hierbei kommt nicht nur die ganze Familie, sondern oftmals auch der erweiterte Bekanntenkreis samt Freunden zusammen. Bei einer Festivität, die der Kindestaufe gewidmet ist, haben Eltern die Wahl zwischen einer Tischdeko in geschlechtsneutralen Farben und Farbsortimenten, die mit Rosétönen auf kleine Mädchen und Blautönen auf kleine Jungen abgestimmt sind. Besondere Bedeutung kommt der Taufkerze zu – auf dem gedeckten Tisch erhält sie einen zentralen Platz. Eine schöne Wahl sind außerdem Servietten, die zum Thema Taufe passen und zum gemeinschaftlichen Speisen einladen.

Stimmungsvolle Dekoideen für sommerliche Partys

Ein Grillfest im Garten, vielleicht sogar eine Hochzeit unter freiem Himmel oder ein Junggesellinnenabschied mit Picknick im Grünen: Eine harmonisierende Tischdekoration hebt das Ereignis für alle Teilnehmer szenisch auf ein neues Level. So können beispielsweise Namenskärtchen, die jeden Gast willkommen heißen, einen großen Unterschied machen. Wer DIY-Lösungen schätzt, kann mit thematisch passenden Anhängern aus Holz, Einweckgläsern und Stumpenkerzen ein höchstindividuelles Arrangement zaubern. Besonders zauberhaft zeigt sich minimalistische Streudeko – sie lässt sich in der gewünschten Menge nach Belieben präzise auf einem Tischtuch platzieren. Mit Steckmasse, echten oder künstlichen Blumen sowie glänzenden Dekonadeln werden einzigartige Effekte geschaffen.

Thematische Tischdeko für maritime Feste & Halloween

Wer es darauf anlegt, hat immer einen Grund, das Leben zu feiern: Mottopartys liegen im Trend und erfordern eine thematisch abgestimmte Tischdekoration. Gebündeltes Schilfgras – lange haltbar in einer täuschend echten, aber künstlichen Variante – und Dekoobjekte wie Anker, Rettungsringe & Co. verleihen Tischen, auch in Einrichtungen der Systemgastronomie, maritimes Flair. Zu Halloween halten Samt-Kürbisse, Tischsets mit gedruckten Gruselmonstern und Geister-Attrappen Einzug.

Fazit

Ohne Tischdeko ist der gedeckte Tisch einer jeden Festivität nur halb so einladend. Wer günstig Tischdeko shoppen und eine große Auswahl haben möchte, bestellt im Internet.