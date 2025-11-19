Till Frömmel bringt sein Nordlicht nach Winterberg

Impro-Comedy und Magie am 10. Januar 2026 in der Stadthalle im Oversum – Jede Show ist einzigartig und ein Überraschungsei

Winterberg bekommt Besuch von einem der witzigsten und kreativsten Comedy-Magier Deutschlands. Till Frömmel, bekannt als der „Wirbelwind des Nordens“, kommt am 10. Januar 2026 mit seiner Show „NORDLICHT“ in die Stadthalle im Oversum Winterberg. Und das ist keine gewöhnliche Bühnenshow – es ist ein interaktives Abenteuer, bei dem das Winterberger Publikum selbst Teil der Geschichte wird. Ein absolutes Muss für alle, die Magie und Impro-Comedy lieben. Und das perfekte Weihnachtsgeschenk für die Liebsten.

Was macht Till Frömmel so besonders? Er verbindet das, was sonst nicht zusammenpasst: Improvisationstalent trifft auf echte Zauberkunst. Während er verrückte Comedy-Spiele mit dem Publikum spielt, geschehen gleichzeitig magische Dinge auf der Bühne. Seemannsgarn meets Illusionskunst. Die ganze Zeit über bleibt man nie sicher, was kommt als nächstes – und genau das ist der Reiz. Im Laufe des Abends lädt Till zu einer „magischen Teezeremonie“ ein, Schiffe verschwinden im Bermudadreieck, und eine Flaschenpost reist auf mysteriöse Weise übers Meer. Aber das Besondere ist: Der Inhalt der Show ist nie gleich. Je nachdem, welches Publikum vor ihm sitzt, improvisiert Till neu. Jede Show ist anders, jede Show ist ein Überraschungsei. Auch in Winterberg.

Der perfekte Gutschein für Weihnachten

Marius Tampier, Eventmanager der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, freut sich auf den Event: „Wir sind begeistert, dass Till Frömmel gerade Winterberg für seine Tour ausgewählt hat. Das ist genau das, was unsere Stadt braucht – Live-Entertainment auf hohem Niveau, das wirklich jeden begeistert, vom Kind bis zur Großmutter. Till Frömmel-Tickets sind definitiv eine gute Idee für ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk. Ein gemeinsamer Abend voller Lachen und Staunen – das bleibt in Erinnerung.“

Showbeginn ist am 10. Januar 2026 um 19 Uhr in der Stadthalle im Oversum Winterberg. Tickets gibt es online auf winterberg.de/erlebnisse, an den bekannten Vorverkaufsstellen und natürlich auch an der Abendkasse. Für alle, die größere Gruppen mitbringen möchten, lohnt sich eine frühe Buchung.

Wer Till Frömmel noch nicht live gesehen hat, sollte sich diesen Termin wirklich vormerken. Der Mann ist ein absolutes Erlebnis – witzig, überraschend, manchmal auch ein bisschen verrückt, aber immer mit Herz. Genau das, was man sich für einen perfekten Winterabend vorstellt.

Mehr Infos gibt es unter www.winterberg.de und www.tillfroemmel.de.