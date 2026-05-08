 „Tiere vor unserer Haustür“ – Fotoausstellung im Kreishaus Olpe 

Vom 11. Mai bis zum 12. Juni 2026 ist im Kreishaus Olpe die Fotoausstellung „Tiere vor unserer Haustür“ zu sehen. Präsentiert werden eindrucksvolle Naturaufnahmen des jungen Fotografen Philipp Geisler aus Lennestadt, der mit viel Geduld und einem besonderen Blick fürs Detail die heimische Tierwelt in Szene setzt.

Der 16-jährige Schüler der Naturpark-Schule Gymnasium Maria Königin beschäftigt sich bereits seit seiner Kindheit intensiv mit dem Thema Naturschutz. Vor rund zweieinhalb Jahren entdeckte er durch seinen Vater die Fotografie und begann, Tiere aus seiner unmittelbaren Umgebung mit Begeisterung festzuhalten. Ein Großteil seiner Aufnahmen entsteht direkt vor der eigenen Haustür – im naturnah gestalteten Garten seiner Familie sowie im Umfeld seines Wohnortes Grevenbrück. Mit seinen Fotografien zeigt Philipp Geisler eindrucksvoll, wie vielfältig und faszinierend die Natur im direkten Lebensumfeld sein kann.

In seinen Bildern porträtiert er unter anderem ein Rotkehlchen, einen farbenprächtigen Eisvogel oder ein neugierig in die Kamera blickendes Eichhörnchen. Ergänzt werden diese Motive durch detailreiche Makroaufnahmen von Insekten wie einem Maikäfer oder einer Libelle. Mit der Fotoausstellung erfüllt sich für Philipp Geisler ein besonderer Wunsch: Die heimische Tierwelt für Besucherinnen und Besucher vor Ort in großen Formaten sichtbar und erlebbar zu machen. „Mit meinen Aufnahmen möchte ich nicht nur die Schönheit der Tiere zeigen, sondern auch darauf aufmerksam machen, wie wichtig der Erhalt und Schutz ihrer natürlichen Lebensräume ist. Im eigenen Garten kann man ebenfalls viel dafür tun, dass Tiere geeignete Lebensbedingungen finden“, erklärt der junge Fotograf.

Landrat Theo Melcher freut sich über das Engagement des Schülers und betont den regionalen Kontext: „Die Fotografien von Philipp Geisler zeigen auf beeindruckende Weise, wieviel schützenswerte Natur direkt vor unserer Haustür liegt. Wir freuen uns, dass wir dem jungen Künstler in unserem Kreishaus die Gelegenheit zu dieser Ausstellung geben können. Sie trägt dazu bei, ein Bewusstsein für den Wert unserer heimischen Lebensräume zu schaffen und dafür zu begeistern.“

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Naturpark Sauerland Rothaargebirge. Die Zusammenarbeit unterstreicht das gemeinsame Anliegen, Natur bewusst wahrzunehmen, wertzuschätzen und nachhaltig zu schützen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Ausstellung während der regulären Öffnungszeiten im Foyer des Kreishauses Olpe zu besuchen und sich von der Schönheit der heimischen Tierwelt inspirieren zu lassen.