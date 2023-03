Themenwanderweg dank niederländischer Unterstützung

Zeit für den Nordenauer Osterglockenweg

In den Monaten März und April erweckt die wärmer werdende Sonne die Blumenzwiebeln rund um Nordenau und Nesselbach zu neuem Leben. Wanderer können dann auf dem „Nordenauer Osterglockenweg“ (der einzige Wanderweg mit mehreren Tausend blühenden Narzissen im Sauerland) die gelbgesäumte Landschaft genießen. Und auch in den übrigen Monaten ist der Rundwanderweg dank der vielen tollen Aussichten äußerst abwechslungsreich.

Der Rundweg mit einer Strecke von 10,8 Kilometern startet am Haus des Gastes in Nordenau (Sonnenpfad 2) und führt über den Kirchplatz und das Burgplateau, Kurpark, Nesselbach und Heerhagen wieder zurück. Festes Schuhwerk wird für diese anspruchsvolle Wanderung empfohlen. Erstmals ist die Wanderung in einer aktualisierten Broschüre „Wandern in Nordenau“ mit 13 Wanderungen rund um den Ort Nordenau beschrieben.

Schönes Höhendorf

Im Haus des Gastes fragen wir Eva Schütte und Jopie Bakker- Fuchs wie dieser Wanderweg entstanden ist. Beide sind zweite Vorsitzende des Nordenau Touristik e.V. Eva wohnt in Nordenau und Jopie in Geldrop bei Eindhoven im Süden der Niederlande. Sie ist beim Nordenau Touristik e.V. seit März 2022 Nachfolgerin des viel zu früh verstorbenen Harald Bakker vom Landgasthof Nesselbach. Jopie macht mit ihrer Familie schon mehr als 25 Jahre Urlaub im Sauerland. Sie realisierte im November 2016 ihren Traum und kaufte zwei Wohnungen in einem Haus an Am Herhagen in Nordenau – das Appartement Edel.

Jopie: „Nordenau ist ein schönes Höhendorf mit rund 200 Einwohnern, auf halber Strecke zwischen Schmallenberg und Winterberg gelegen. Hier gibt es tolle Fernblicke und im Winter auch mal Schnee. Schöne Wanderungen kann man hier unternehmen und in die verschiedenen Mountainbike- Routen einsteigen. Wir verbringen viel Zeit in Nordenau. Seit 2017 vermieten wir unsere Appartements an Niederländer und andere Gäste.“

Hausmeister der Familie Bakker-Fuchs ist Heinz-Josef Wegener. „Er war damals auch Ortsvorsteher des Dorfes und erzählte viel über Nordenau und die Umgebung. Wir wurden immer häufiger zu Aktivitäten im Dorf eingeladen und so ist unsere Liebe und unsere Begeisterung für Nordenau gewachsen. Inzwischen fühlen wir uns als Niederländer in Nordenau sehr wohl. Wir nennen uns mittlerweile niederländische Nordenauer, oder kurz: Niedernauer.“

Quelle: WOLL Magazin

Die Niedernauer-App

In Nordenau und Nesselbach wohnen weitere Niederländer oder haben dort ihre Ferienwohnung. Darum hat Jopie die WhatsApp-Gruppe Niedernauer gegründet. „In dieser Gruppe sind seit fünf Jahren 30 Niederländer und ein Belgier miteinander verbunden. Alle Informationen aus dem Dorf werden geteilt. Aber es geht auch um praktische Informationen: Ich suche einen Anstreicher! Oder: Wer kann meine Rollos reparieren? Aber wir erklären auch, warum der Arbeitseinsatz von ehrenamtlichen Helfern wichtig ist, zum Beispiel bei der Aktion ‚Saubere Landschaft‘ oder beim Reinigen des Kneipp-Tretbeckens im Dorf.“

Die Niederlande sind nicht nur für Käses bekannt, sondern auch wegen ihrer Blumenzwiebeln. Jopie Bakker-Fuchs: „So ist die Idee entstanden, in Nordenau und Nesselbach Narzissen zu pflanzen. Das haben beim ersten Mal fünf Niederländer und sieben Nordenauer getan. In den folgenden Corona- Jahren haben dies einige Niederländer und Mitglieder des Ortsbeirates regelmäßig im Herbst wiederholt und im letzten Herbst war meine Familie dabei. Beim Ankauf der Narzissen- Zwiebeln beteiligen sich viele Niedernauer. Darüber bin ich sehr glücklich.“

Das gilt auch für Eva Schütte: „Nordenau ein kleines Dorf. Unser Verkehrsverein ist verantwortlich für den Service rund um den Gast und auch für das Haus des Gastes. Wir übernehmen die Pflege und Unterhaltung des Kurparks, des Spielplatzes, der Grünanlagen und der Tretbecken. Viele Arbeiten werden von den Bewohnern und mit Unterstützung der anderen Vereine durchgeführt. Unser Ort lebt von der ehrenamtlichen Arbeit. Wir freuen uns, dass auch Niedernauer mithelfen.“ Jopie Bakker-Fuchs zum Schluss: „Wenn man ein Haus oder Ferienhaus im Sauerland hat, ist es wichtig, auf die Bewohner zuzugehen, um gemeinsam, wo möglich, die Zukunft des Ortes mitzugestalten. So fühlen wir uns in Nordenau integriert.“