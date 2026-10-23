Theateraufführung „Alle sieben Wellen“ der Kulturellen Vereinigung Schmallenberger Sauerland e.V.

Gute gegen Nordwind – Die Fortsetzung



Nach dem überwältigenden Erfolg von „Gut gegen Nordwind“– kommt endlich die Fortsetzung! Mit „Alle sieben Wellen“ erfüllte Daniel Glattauer den Wunsch seiner Fans nach einer Fortsetzung, die die Kulturelle Vereinigung Schmallenberg am Sonntag, dem 8. November 2026, in der Aula des Schulzentrums in einer Bühnenfassung präsentiert.

Nachdem Alexandra Kamp und Dietmar Horcicka im Februar 2025 den ersten Teil der Komödie mit großem Erfolg in der Theateraula gespielt haben, gastiert Alexandra Kamp auch mit dem zweiten Teil in Schmallenberg, dieses Mal zusammen mit dem aus vielen Fernsehsendungen bekannten Ronald Spiess.

DieE-Mail-Romanze zwischen Emmi Rothner und Leo Leike überrascht erneut mit spritzigen, witzigen Dialogen und unerwarteten Wendungen. Die halbjährige Sendepause hat nichts geändert: Sie sind und bleiben ein Traumpaar. Keiner passt so gut zu Emmi wie Leo. Keine pariert Leos Ausweichmanöver so schlagfertig wie Emmi. Eine perfekte Beziehung mit nur einem Makel: Wieder verkehren die beiden nur schriftlich miteinander! Bleibt also die spannende Frage: Kommt es nach Emmis und Leos E-Mail-Trennung nun zu einer Begegnung der beiden?

Die Aufführung beginnt um 19.00 Uhr und Eintrittskarten sind zum Preis von 20 € online auf der Website www.kulturelle-vereinigung.de erhältlich, sowie bei den Vorverkaufsstellen der Touristikzentralen in Schmallenberg (Poststraße 7) und Bad Fredeburg (Am Kurhaus 4).