„The Chambers“ live: Abteikonzert am Samstag, 28. Februar, im Kloster Königsmünster

Das Musikensemble „The Chambers“ wird zu Gast sein. Die vom russischen Meisterviolinisten Artem Kononov handverlesenen acht Musiker, die aus verschiedensten Ländern stammen und heute alle in Köln ansässig sind, treten seit dem Jahr 2013 unter dem Namen „The Chambers“ auf.

Artiom Kononov wurde 1984 in Naberezhnye Chelnye, Russland, geboren. Nach sieben Jahren an der Musikschule, die er seit seinem sechsten Lebensjahr besucht hatte, studierte er an der Fachschule Kunst in seiner Heimatstadt, wo er weiterhin von hervorragenden Lehrern unterrichtet wurde. In dieser Zeit gab er zahlreiche Solokonzerte und nahm bald an internationalen Musikwettbewerben wie dem Paganini-Wettbewerb (Italien), Tibor Varga (Schweiz), Prager Frühling (Prag) und Vaclav Huml in Kroatien teil.

Beim Diaghilev-Musikwettbewerb in Paris belegte er den ersten, bei Gnesinih in Moskau den dritten Platz. Nach der Fachschule besuchte er das Kazan-Konservatorium. Während seines Studiums spielte er als Solist im Stadtkammerorchester und die Solos in klassischen Opernballetten. Im Jahr 2011 schrieb er sich an der Hochschule Musik und Tanz Köln ein, wo er seine musikalische Entwicklung mit den besten Lehrern fortsetzte. Seit 2013 ist er der erste Geiger und musikalische Leiter des Kammerensembles The Chambers.

Beim Konzert am Samstag, 28. Februar 2026, in der Abteikirche Königsmünster wird eine große musikalische Spannbreite zur Aufführung kommen: von den Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi über die „Bohemian Rhapsody“ der Popgruppe Queen bis hin zu legendärer Filmmusik ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Karten gibt es im Vorverkauf für € 30,- in den Abteiläden Königsmünster in Meschede und Olsberg, im Reisebüro Velmer, der Buchhandlung WortReich und der Tourist-Information, alle in Meschede. An der Abendkasse sind Karten zum Preis von € 35,- erhältlich. Einlass ist ab 19.00 Uhr.