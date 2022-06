The BossHoss beim BOArocks 2022 in Büren

BOArocks is back! Nach den coronabedingten Absagen in 2020 und 2021 starten wir dieses Jahr neu durch, und rocken wieder am Freitag, 01. Juli ab 18 Uhr (Einlass 17h) die Almeauen.

Nach „The Hooters“ und „Wingenfelder“(2018) und „Foreigner“ 2019 sorgen dieses Jahr „THE BOSSHOSS“ auf Ihrer „Black is beautiful “- Summer 2022-Tour für ein unvergessliches Konzertereignis. Nach ihrer restlos ausverkauften Hallentournee 2019 freuen wir uns besonders, die „urban cowboys“ mit ihrer fulminanten Show zu Gast zu haben. Unterstützt werden sie von „The last Bandoleros“ und als Opener „Eagle and the men“.

The BossHoss melden sich im Sommer machtvoll zurück und gehen nach 2-jähriger Zwangspause 2022 mit ihrem achten Album „Black Is Beautiful“ auf Tour. Mit im Gepäck ist natürlich auch der Charity-Song „For what it´s worth“ und vielleicht auch die ein oder andere Song-Überraschung. Büren kann sich auf eine richtig wilde Sommer-Show freuen, die die Almeauen zum Beben bringt.

Und die Cowboys kommen nicht allein: „The Last Bandoleros “ aus San Antonio werden vor dem Hauptact das Publikum so richtig einheizen. Allerfeinste Musik aus rockigem Tex-Mex und modernem Sound haben die Jungs im Gepäck und sorgen so für die richtige Stimmung. Die Jungs tourten schon mit Sting, The Mavericks, Los Lobos u.a.

Damit nicht genug! Als sog. „Opener“ wurden “Eagle and the men” engagiert. Die jungen Musiker aus Thüringen spielen eine Mischung aus Indie, Folk und Pop und begeistern mit ihrer Perfektion und vor allem mit der unglaublichen Stimmkraft ihres Frontmannes. Genau der richtige Einstieg in einen phantastischen Abend mit THE BOSSHOSS.

Mit diesem Open-Air-Erlebnis wird das erfolgreiche Konzept BOArocks des Stadtmarketings Büren fortgesetzt. „Wir freuen uns riesig, endlich wieder loslegen zu können und mit unseren Gästen einen unvergesslichen Abend erleben zu dürfen, “ betont Anke Hammerström, stellvertretende Leiterin des Stadtmarketings.

Karten für das Open-Air-Erlebnis in Büren gibt es ab 55,75 € im Bürgerbüro der Stadt Büren oder online unter www.ticketmaster.de und www.eventim.de. VIP-Tickets gibt es nur unter www.eventim.de. Diese beinhalten alkoholische und antialkoholische Freigetränke sowie frisch zubereitete Burger und Fingerfood. Für VIP-Gäste gibt es einen gesonderten Einlass, extra WC-Anlagen sowie einen Bereich in Bühnennähe, der nur mit VIP-Ticket zugänglich ist. Weitere Informationen unter www.boa‐rocks.de.