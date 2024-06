Textile Mitmachfest in der Stadthalle

Großes Finale des Festivals für textile Kunst 2024

Am Samstag und Sonntag, 08. und 09. Juni feiert „Die Textile 2024“, das Festival für textile Kunst, jeweils von 12 bis 18 Uhr, ein große Abschlussfest in der Stadthalle.

Über einen Monat lang gab es in Schmallenberg und in der Region Ausstellungen, Mitmachprojekte, Workshops, Dialogformate und Räume für Austausch und Begegnung zum Thema.

An diesem Wochenende sind alle Ausstellungen im Museum Holthausen, im Kunsthaus alte mühle, in den Schaufenstern der Stadt und im Lenneatelier zum letzten Mal geöffnet und die gesamte Stadthalle in Schmallenberg verwandelt sich zu einem bunten Markt voller Überraschungen.

Unter dem Motto „ansehen, vorführen, ausprobieren, experimentieren, ausstellen und mit nach Hause nehmen“ entsteht in Zusammenarbeit mit Künstler*innen, Kunsthandwerker*innen, Upcycler*innen, Performer*innen, Textilliebhaber*innen, Wortweber*innen, Anpacker*innen, Spieler*innen und Initiativen ein buntes Programm: Verkauf und Vorführung von handgefertigten Textilprodukten und Design, Workshops zum Mitmachen, Ausstellungen von textilen Arbeiten, ein Spielparcours von und mit Jugendlichen sowie Theater, Musik und Tanz für die ganze Familie zum sinnlichen Begreifen und Spaß haben.

Zudem gibt es neben Musik-, Tanz- und Theateraufführungen das Webmobil, an dem noch an dem bisher schon 50 Meter langen Gemeinschaftsteppich mitgewebt werden kann, bevor er am Sonntag für die Teilnehmenden des Spiels „Wo ist der Teppich“ feierlich ausgerollt und verteilt wird.

Die von vielen Menschen gestalteten Hula-Hup-Reifen im Projekt „Textile Runden“ können während des Mitmachfestes weiterhin am Kubusgerüst auf dem Schützenplatz und in der Stadthalle bewundert werden. Wer die eigenen Reifen wieder mitnehmen möchte, hat am Montag und Dienstag nach dem Mitmachfest von 10 bis 16 Uhr die Gelegenheit, sie in der Stadthalle abzuholen.

Quelle: Chris Reuter Collage – Mitmachfest Abb. links oben/ links Mitte: © Stadt Schmallenberg, Foto: Carina Faust, Abb. rechts oben: © feinheit GbR, Foto: Chris Reuter, Abb. darunter: © Nina and Sain, Abb. links, 2. Reihe: © Stadt Schmallenberg, Foto Katja Wilmes, Abb. rechts, 3. Reihe: © Stadt Schmallenberg, Foto: Katja Wilmes, Abb. links unten: © Sandra Schulte, Abb. unten Mitte: Silja Meise: „Waid“, © Silja Meise, Foto: Joachim Schwingel, Abb. rechts unten: © Stadt Schmallenberg, Foto: Chris Reuter

Das Programm des Mitmachfestes im Einzelnen:

SAMSTAG, 08.06.2024

BÜHNENPROGRAMM

12.00-16.00 Uhr Fotoaufnahmen, „Recycling Couture“ von Silja Meise

16.00 Uhr „All you need is Second Hand“, Theater unter Leitung von Kurt Wasserfall

17.00-18.00 Uhr Geschichten erzählen: „Wortweberei“ mit Carina Claus

WORKSHOPS

12.00-14.00 Uhr Filzen und Sticken, Textillabor „Eine Linie geht spazieren“ mit Bärbel-Ingeborg Zimber und Heike Fritz

13.00-14.30 Uhr Färben mit Pflanzen Textillabor „Wassergarten“ mit Sandra Ritter

15.00-18.00 Uhr Objekte aus Stoffen,Textillabor „Gefäße – Symbole – Strukturen” mit Anda Dinu

16.00-18.00 Uhr Filzen und Sticken, Textillabor „Eine Linie geht spazieren“ mit Bärbel-Ingeborg Zimber und Heike Fritz

16.30-18.00 Uhr Färben mit Pflanzen, Textillabor „Wassergarten“ mit Sandra Ritter

12.00-18.00 Uhr Textile Fantasien mit Èva Csomos Florentz

SPIELE

12.00-18.00 Uhr „Der Weg ist das Spiel mit Textil“ von und mit jungen Menschen

MITMACHEN

12.00-15.00 Uhr Textilkontrakt trifft Mitmachfest mit Anita Fuchs

12.00-18.00 Uhr Webmobil und Freies Weben, Weberinnen des Museums der Stadt Lennestadt

12.00-18.00 Uhr Tischdecken bemalen mit Ana Luckas

12.00-18.00 Uhr Wachsendes Kunstwerk „Fenster der Erinnerung“ mit Elena Gavrilov

17.00-18.00 Uhr Textilkontrakt trifft Mitmachfest mit Anita Fuchs

VORFÜHRUNG

12.00-18.00 Uhr Kärtchenweberei, steinzeitliche Webtechnik in Andenken an Frau von Monschau, Detlef Weist

12.00-18.00 Uhr Bali-Büsten Manufaktur, Ines Quant

VORFÜHRUNG UND VERKAUF

12.00-18.00 Uhr „Apfeljäckchen“ und mehr, Sandra Schulte

12.00-18.00 Uhr „Kleine gehäkelte Unikate“, Slavica Cvijanovic

12.00-18.00 Uhr Patchwork, Stefanie Beckmann

12.00-18.00 Uhr House of Textile Arts, Stickkunst Bärbel-Ingeborg Zimber 12.00-18.00 Uhr Filzwerkstatt auf dem schönen Felde, Heike Fritz

AUSSTELLUNG UND VERKAUF

12.00-18.00 Uhr Textile Kreationen, Christel Deventer

12.00-18.00 Uhr Bilder – Skulpturen – Textilien, Weben, Stoffmalerei und mehr, Daniela Richter-Wittenfeld

GALERIE

12.00-18.00 Uhr „Das Vielleicht Längste Stick Stich Muster Band Der Welt“ der Deutschen Stickgilde

12.00-18.00 Uhr Textillabore Brilon, Medebach, Lennestadt-Saalhausen, Winterberg-Siedlinghausen und Schmallenberg 2024

12.00-18.00 Uhr Die Textile 2015-2024

ESSEN UND TRINKEN

12.00-18.00 Uhr Waffeln süß und salzig, Haus Schmallenberg des Sozialwerk St. Georg

SONNTAG, 09.06.2024

BÜHNENPROGRAMM

14.00 Uhr Geschichten erzählen „Wortweberei“mit Carina Claus

15.00 Uhr „Tanzteppich, ein Flickenteppich aus Bewegung und Musik“, Tanzwerkstatt Olsberg

16.30 Uhr „People, help the People“, Musik von Nina and Sain

17.00 Uhr Finale der Textile mit Teppich und allen Beteiligten

WORKSHOPS

12.00-13.30 Uhr Färben mit Pflanzen, Textillabor „Wassergarten“ mit Sandra Ritter

14.00-16.00 Uhr Filzen und Sticken, Textillabor „Eine Linie geht spazieren“ mit Bärbel-Ingeborg Zimber und Heike Fritz

12.00-17.00 Uhr Textile Fantasien, mit Èva Csomos Florentz

SPIELE

12.00-17.00 Uhr Der Weg ist das Spiel mit Textil, Spiele von und mit jungen Menschen

MITMACHEN

13.30-15.30 Uhr Textilkontrakt trifft Mitmachfest, mit Anita Fuchs

12.00-17.00 Uhr Webmobil und Freies Weben, Weberinnen des Museums der Stadt Lennestadt

12.00-16.00 Uhr Tischdecken bemalen mit Ana Luckas

12.00-17.00 Uhr Wachsendes Kunstwerk „Fenster der Erinnerung“ mit Elena Gavrilov

VORFÜHRUNG

12.00-17.00 Uhr Kärtchenweberei, steinzeitliche Webtechnik in Andenken an Frau von Monschau, Detlef Weist

12.00-17.00 Uhr Bali-Büsten Manufaktur, Ines Quant

VORFÜHRUNG UND VERKAUF

12.00-18.00 Uhr „Apfeljäckchen“ und mehr, Sandra Schulte

12.00-18.00 Uhr „Kleine gehäkelte Unikate“, Slavica Cvijanovic

12.00-18.00 Uhr Patchwork, Stefanie Beckmann

12.00-18.00 Uhr House of Textile Arts, Stickkunst, Bärbel-Ingeborg Zimber

12.00-18.00 Uhr Filzwerkstatt auf dem schönen Felde, Heike Fritz

AUSSTELLUNG UND VERKAUF

12.00-18.00 Uhr Textile Kreationen, Christel Deventer

12.00-18.00 Uhr Bilder – Skulpturen – Textilien, Weben, Stoffmalerei und mehr, Daniela Richter-Wittenfeld GALERIE

12.00-18.00 Uhr „Das Vielleicht Längste Stick Stich Muster Band Der Welt“ der Deutschen Stickgilde

12.00-18.00 Uhr Textillabore Brilon, Medebach, Lennestadt-Saalhausen, Winterberg-Siedlinghausen und Schmallenberg 2024

12.00-18.00 Uhr Die Textile 2015-2024

ESSEN UND TRINKEN

12.00-18.00 Uhr Waffeln süß und salzig, Haus Schmallenberg des Sozialwerk St. Georg

Kontakt „Die Textile 2024 – Festival für textile Kunst“

Veranstaltet von:

Stadt Schmallenberg – Kulturbüro,

Festivalleitung: Im Auftrag Saskia Holsträter / Projektschneiderei Christine Bargstedt

Unterm Werth 1, 57392 Schallenberg,

E-Mail: kulturbuero@schmallenberg.de , Tel. 02972/980-232