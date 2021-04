Tennis auf Topniveau im Sauerland

Die ersten Platzmann-Sauerland-Open finden im August in Lüdenscheid statt Die ersten Platzmann-Sauerland-Open werden in diesem Jahr vom 14. bis 22. August ausgetragen, wie die Verantwortlichen heute auf der Pressekonferenz bekannt gegeben haben. „Wir können uns jetzt schon auf hochklassigen Spitzensport in Lüdenscheid freuen“, so Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer mit Vorfreude auf das Event im Sommer. […]