Technologie, die unter die Erde geht

TRACTO – Wurzeln im Sauerland

Im Sauerland sind Erfindergeist und Bodenständigkeit oft keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür liefert TRACTO, ein international führendes Unternehmen in der grabenlosen Technik. Stammsitz und immer noch Hauptsitz ist Saalhausen, ein leuchtender Stern der Stadt Lennestadt. TRACTO ist aus dem Handwerk entstanden, nun weltweit zuhause und tief in der Region verwurzelt.

„TRACTO ist aus der Idee eines Einzelnen entstanden“, sagt CEO Tim Hofmeister (49). „Paul Schmidt, ein Tüftler mit Weitblick hat damals ein Produkt entwickelt, das den Alltag der Menschen verbessern sollte: die Erdrakete. Heute sind wir Weltmarktführer und weltweit der einzige Vollanbieter für grabenlose Technologie.“

Die Idee mit dem Maulwurf

Alles begann mit einer einfachen, aber bahnbrechenden Überlegung: Muss man wirklich ganze Straßen aufreißen, um Rohre oder Kabel zu verlegen? Oder geht es nicht auch schonender – durch die Erde hindurch, wie ein Maulwurf?

Genau das war die Idee von Paul Schmidt, dem Firmengründer. Die Erdrakete wurde zur Initialzündung für eine Branche, die heute weltweit boomt.

Doch es ging Schmidt nie nur um Technik. „Bei ihm stand der Mensch im Mittelpunkt“, so Hofmeister. „Er wollte sichere Arbeitsplätze schaffen, weil er selbst schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Und er wollte das Leben der Menschen besser machen.“ Diese Werte prägen TRACTO bis heute. „Wir sind ein Unternehmen mit klarer Herkunft. Heimatverbunden, verantwortungsvoll und gleichzeitig weltoffen.“

Das Sauerland als Nährboden

Für Hofmeister ist das keine Marketingfloskel. „Wir haben hier Menschen, die sind loyal, bodenständig und pragmatisch. Sie arbeiten hart, denken lösungsorientiert und stehen mit beiden Beinen auf dem Boden.“ Eigenschaften, die man gemeinhin mit dem Sauerland verbindet und die bei TRACTO gelebt werden.

Doch wie gelingt der Spagat zwischen Tradition und Hightech? „Wir müssen uns verändern, damit wir so bleiben können, wie wir sind“, sagt Hofmeister. „Das heißt: Wir bewahren unsere Identität – und entwickeln uns gleichzeitig weiter.“ Diese Haltung spiegelt sich auch in der Unternehmensstruktur wider: TRACTO gehört heute mehrheitlich einer gemeinnützigen Stiftung. Die Grundwerte sind dort fest verankert – als Verpflichtung, aber auch als

Freiraum zur Weiterentwicklung. „Wir sind generationslos aufgestellt“, sagt Hofmeister. „Nicht abhängig von einer Blutlinie, sondern getragen von den Besten.“ Verantwortlich für diese besondere Firmenkonstellation ist Wolfgang Schmidt, der Sohn des Unternehmensgründers. Leider viel zu früh im Jahr 2020 verstorben, hat er zusammen mit vertrauten Mitarbeitern und Beratern das Konzept der gemeinnützigen Stiftung akribisch vorbereitet. Nach seinem plötzlichen Tod hat die ganze Familie mit Herz und Leidenschaft mitgewirkt, damit die von ihm und wohl auch von seinem Vater gewünschte Familienfirma TRACTO weiter besteht. „Heute ist TRACTO eine starke Familie, obwohl keine Mitglieder der Gründerfamilie im Unternehmen tätig sind“, sagt CEO Hofmeister.

Quelle: Tracto

Gemeinsam in die Zukunft denken

TRACTO beschäftig aktuell rund 850 Mitarbeiter auf vier Kontinenten. „Wir gestalten unsere Strategie gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in Australien, Frankreich, Großbritannien und den USA. Weil wir überzeugt sind: Als Gemeinschaft sind wir stärker als jeder Einzelne.“



Dabei hat TRACTO klare Ziele. Eine Vision: Jede Tiefbaumaßnahme soll künftig zuerst grabenlos gedacht werden. Denn das schont Ressourcen, senkt Emissionen und schützt unsere Lebensräume. Tim Hofmeister: „Unsere Technologie ist minimalinvasiv. Genau wie eine moderne Herz-OP. Wer würde da noch den Brustkorb aufreißen wollen?“

Nachhaltigkeit als Unternehmensauftrag

Für TRACTO ist Nachhaltigkeit kein Trend, sondern Kern des Geschäftsmodells. Die grabenlose Technik minimiert Eingriffe in Natur und Infrastruktur. Der berühmte Maulwurf, liebevoll in Logos und Leitsätzen präsent, ist überzeugendes Symbol für intelligente, zukunftsfähige Technik. „Wir übernehmen Verantwortung für die kommenden Generationen“, so Hofmeister. „Das ist Teil unserer DNA. Das ist unser Auftrag.“

Kultur trifft Charakter

Auch die Unternehmenskultur lebt von Klarheit und Menschlichkeit. Neue Mitarbeitende werden bei TRACTO nicht nur nach Fachkenntnissen ausgewählt. „Für uns zählt vor allem die Persönlichkeit“, erklärt Hofmeister. „First who, then what. Fachliches kann man lernen. Haltung hat man, oder auch nicht.“

TRACTO ist mehr als nur Technik. TRACTO ist Lebensgefühl: Gemeinschaft, Verantwortung, Perspektive. „Wer hier anfängt, spürt schnell, was uns wichtig ist. Und lebt es mit. Das ist die TRACTO-Kultur.“

Vom Sauerland in die Welt – und zurück

Tim Hofmeister kennt beide Seiten: die internationale Karriere und die Kraft regionaler Identität. „Ich bin Lennestädter aus Meggen. Ich war vorher Wirtschaftsprüfer und kannte TRACTO als Mandant. Als ich das erste Mal ins Unternehmen kam, habe ich sofort gespürt: Hier ist etwas Besonderes.“ Heute trägt der heimatverbundene „Familienunternehmensführer“ Verantwortung für ein Unternehmen, das tief in seiner Heimat verwurzelt ist und dennoch die Welt verändert. „Unsere Aufgabe ist es, das Beste aus beiden Welten zu verbinden: das solide Fundament von hier und die Neugier und Offenheit für morgen.“



Mehr über TRACTO, seine Technik und seine Werte: www.tracto.com und im WOLLcast:

TRACTO auf einen Blick:

Produkte, die unter die Erde gehen

GRUNDOMAT® – Die Erdrakete

Druckluftbetriebene Maschinen für kurze, grabenlose Rohrverlegungen – z.B. für Hausanschlüsse oder kleine Leitungen. Seit über 50 Jahren das Herzstück der Marke.

GRUNDODRILL® – Spülbohranlagen für präzise Tiefbauarbeiten

Horizontalbohrtechnik für längere und tiefere Leitungsverläufe – ideal für Gas, Wasser, Glasfaser oder Strom. Hohe Präzision, minimale Oberflächenbelastung.

GRUNDORAM® – Für große Dimensionen

Druckluftbetriebene Horizontalrammen für die Verlegung von großdimensionierten Stahlrohren zum Bau von Pipelines, Drainagen, Unterführungen und Rohrschirmen für den Tunnelbau.

GRUNDOBURST® – Rohrsanierung ohne Aufgraben

Veraltete oder beschädigte Rohre werden durch neue ersetzt – ganz ohne Gräben. Besonders gefragt bei Infrastrukturmodernisierung.

Dienstleistungen & Digitalisierung

Eine breite Auswahl an Serviceleistungen, intelligente Steuerungssysteme und digitale Tools für den grabenlosen Leitungsbau runden das Sortiment ab.

Einsatzgebiete:

Trassenbau, Kommunale Versorgungsnetze, Glasfaserausbau, Energieinfrastruktur, Industrieanlagen, Hausanschlüsse u. v. m.