Technikdenkmäler und Industriemuseen neu erleben

Die Veranstaltungsreihe FERROMONE – Industrie und Kultur in Südwestfalen des Vereins WasserEisenLand startet am 11. Juli 2026 mit der Veranstaltung „Luise heizt ein: stahlblau – waldgrün“ an der Luisenhütte Balve in die neue Saison. Bis Oktober öffnen insgesamt sieben Partnerinstitutionen aus der Region ihre Türen und laden zu einem vielseitigen Kulturprogramm an außergewöhnlichen Orten der Industriekultur ein.

Im Museum Wendener Hütte, einem der sieben teilnehmenden Partner, wurde am 9. Juni 2026 das Veranstaltungsprogramm präsentiert. Historisch bedeutsame Orte wie die Luisenhütte Balve Wocklum oder die Henrichshütte Hattingen, einst Motoren der industriellen Entwicklung Südwestfalens, werden im Rahmen der Reihe auf innovative Weise neu inszeniert und für ein breites Publikum zugänglich gemacht.

Die Bandbreite der Veranstaltungen reicht von Rockkonzerten über Theater, Klanginstallationen und Kunstausstellungen bis hin zu Mitmachaktionen und einer Modenschau. Wo früher gearbeitet und produziert wurde, entstehen heute kulturelle Erlebnisräume, die Industriekultur kreativ, experimentell und zeitgemäß interpretieren. Jeder Veranstaltungspartner gestaltet dabei ein eigenständiges Programm und setzt individuelle Akzente. Ziel der Reihe ist es, die Industriegeschichte erlebbar zu machen und das Bewusstsein für das gemeinsame kulturelle Erbe der Region zu stärken.

FERROMONE als „Lockstoff“ für Industriekultur

Der Name FERROMONE verbindet die Begriffe „Pheromone“ – biologische Lock- und Botenstoffe – mit „Ferrum“, dem lateinischen Wort für Eisen. Die Wortschöpfung steht sinnbildlich für das Ziel der Veranstaltungsreihe: Menschen für die Orte der Industriekultur zu begeistern und sie – auch jenseits klassischer Museumsformate – dorthin zu „locken“.

Weitere Informationen, das vollständige Programm sowie Ticketpreise sind unter www.ferromone.de abrufbar.

Das FERROMONE-Veranstaltungsprogramm 2026 im Überblick

11. Juli: Luisenhütte Wocklum – „Luise heizt ein: stahlblau – waldgrün“

25.–26. Juli: LWL-Freilichtmuseum Hagen – „Handwerk durch die Epochen – ein Living-History-Event“

23. August: Wendener Hütte – „Hüttenrock“

4. September: Henrichshütte Hattingen – „Mode mit Steel“

5.–6. September: Plettenberg – „Industriekultur in Plettenberg – eine Zeitreise für die ganze Familie“

11.–13. sowie 18.–19. September: Industriemuseum Menden – „Kunstfest Passagen Heimatsplitter“

17. Oktober: Westfälische Salzwelten – „Farbexplosion“

Die Veranstaltungen „Luise heizt ein – stahlblau – waldgrün“ und „Farbexplosion“ werden durch das Regionale Kulturprogramm des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.