Gäste des Schmallenberger Sauerlandes und der Ferienregion Eslohe fühlen sich hier wohl und besuchen gerne die Region. Das jedenfalls zeigen regelmäßig Umfragen und Analysen. Zum einen liegt das natürlich an der schönen Landschaft, den schmucken Dörfern und der spürbaren Sauerländer Lebensart. Einen besonderen Anteil an dem Wohlgefühl der Gäste haben vor allem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unterkünften, den Restaurants und den Freizeiteinrichtungen. Die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH hat nun in Zusammenarbeit mit den betroffenen Betrieben die „TeamCard“ auf den Weg gebracht, um diesen Einsatz zu honorieren.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus sorgen für Wohlgefühl und Zufriedenheit Foto: Klaus-Peter Kappest

Mit der TeamCard erhalten die Mitarbeiter im Tourismus des Schmallenberger Sauerlandes und der Ferienregion Eslohe ermäßigte und/oder kostenlose Eintritte in Freizeiteinrichtungen der Region, Rabatte in anderen Gastro- und Hotelbetrieben sowie Zugang zu spannenden Team-Events. TeamCard-Inhaber profitieren, in Begleitung einer weiteren Person, in teilnehmenden Betrieben von einem Kollegenrabatt: In den Restaurants erhalten sie 25 %-Rabatt auf Essen und Getränke und in den Hotels können sie zum halben Preis übernachten. Alle Leistungen, vergünstigte Erlebnisse und die teilnehmenden Betriebe finden Interessierte im Internet unter www.deinteamgast.de.

Zeichen der Wertschätzung

Seit dem 1. Mai 2022 kann die TeamCard für 50 Euro Jahresgebühr von berichtigten Personen beantragt werden. Geschäftsführerin Katja Lutter erläutert: „Die Gebühr dient der Grundfinanzierung des Card-Systems. Arbeitgeber können diesen Beitrag ihren Mitarbeitenden erstatten und so ein weiteres Zeichen der Wertschätzung für deren Arbeit setzen.“ Das Anmeldeformular und alle weiteren Informationen finden Interessierte auf der Website der TeamCard.

Informiert bleiben per WhatsApp und Snapchat

Im Laufe des Jahres werden neue Leistungen und exklusive Events zum Leistungsumfang der TeamCard dazukommen. Interessierte und Card-Inhaber können den Snapchat-Account „#TeamGast“ oder den WhatsApp-Kanal 01604578467 mit der Startnachricht „TeamGast“ abonnieren und sich so über Neuigkeiten informieren.

Die Idee der TeamCard entstand im Rahmen des Förderprojektes #G.A.S.T. – Gerne arbeiten im Schmallenberger Tourismus und wurde nun nach Ende des Förderzeitraumes weiterentwickelt. „Mit der TeamCard wollen wir vor allem die Arbeit der Tourismus-Beschäftigten wertschätzen und gleichzeitig einen Anreiz für die Mitarbeit in der Branche schaffen. Wir würden uns sehr freuen, wenn noch mehr Betriebe den Kollegenrabatt anbieten und so ebenfalls die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus unterstützen würden“, wünscht sich Katja Lutter.