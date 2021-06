Team SKS Sauerland NRW stellt die besten Zeitfahrer im Land

Gleich drei Titel brachten die Sauerländer Radsportler am vergangenen Wochenende vom NRW Zeitfahren in Elsdorf mit nach Hause. Allen voran glänzte der in Topform fahrende Jon Knolle mit der Bestzeit aller Klassen. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von mehr als 50 Km/h gewann dieser vor seinem Team-Kollegen Johannes Hodapp in der U23 Kategorie. In der Elite-Klasse schaffte der Zeitfahr-Crack Julian Braun den Sprung auf Platz eins. Bei dem regionalen NRW Zeitfahren wird bei den Erwachsenen die Elite getrennt von der U23 Klasse gewertet. Die Streckenlänge war mit 9,6 Kilometern für alle gleich. Der Kampf alleine gegen die Uhr war ein wichtiger Formtest für die am kommenden Samstag anstehende DM im Zeitfahren und Strassenrennen in Stuttgart. Gerade im zur Bundesliga zählenden Zeitfahren will das Team SKS Sauerland NRW mit seinen tempofesten Fahrern glänzen.

Wie bei den Erwachsenen konnten die heimischen Radsportler auch in den Nachwuchsklassen glänzen – Judith Rottmann gewinnt in der weiblichen Jugend

Mit sechs jungen Sportlern rollte die Nachwuchsabteilung des RC Victoria Neheim im gleichen Wettbewerb an den Start. Auf dem topfebenen Kurs gewann Judith Rottmann einmal mehr das Rennen der weiblichen U17 Klasse. Ebenfalls in den „Top10″ landeten Luis Edelbroich (U11) und Michelle Leutner (U19 weiblich). Beide beendeten das Rennen auf dem 5. Platz. In der U15 und U19 Klasse mussten sich Lukas Scherf und Jonathan Rottmann mit den Plätzen 19 und 12 begnügen. Kenai Sterenborg fuhr nach einem Defekt an den vorderen Plätzen vorbei.