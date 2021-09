Team SKS Sauerland NRW führt in der Rad-Bundesliga vor dem Finale an

Mit guter Form und Spitzen-Ergebnissen geht das heimische Team SKS Sauerland ins Bundesliga-Finale im Sauerland. Nach den bisherigen Läufen in Gippingen, Öschelbronn, Genthin und Erzgebirge führt die heimische Mannschaft in der Team-Wertung vor den Teams P&S Thüringen, Rose rad-net und Lotto Kern Haus aus Rheinland Pfalz. In der Fahrerwertung liegen die SKS Piloten Jon Knolle und Johannes Hodapp auf dem 2. und 4. Platz. Insgesamt starten in der Bundesliga 27 Mannschaften aus Deutschland, Holland und der Schweiz. Bevor mit der Sauerlandrundfahrt am Sonntag das Liga-Finale steigt, steht für die Rennfahrer am kommenden Samstag eine weitere Härteprüfung in Wenholthausen an. Der Bergpreis von Wenholthausen ist gleichzeitig die Deutsche Meisterschaft im Bergfahren. Aktuelle Ergebnisse unter www.rad-bundesliga.net.

Sauerländer zählen zu den Favoriten

Tom Lindner P&S Thüringen

Jon Knolle Team SKS Sauerland NRW

Dominik Bauer Team Dauner Akkon

Joshua Huppertz Team Lotto Kern Haus

Johannes Adamietz Team SKS Sauerland NRW

Christian Koch Team Lotto Kern Haus

Tobias Nolde P& S Thüringen

Henry Uhlig Team Rose radnet

Alle Altersklassen im Sauerland am Start

Nicht nur die Profis der Bundesliga und die Juniorenfahrer kommen in Wenholthausen und im Rahmen der Sauerland zum Zug. Vom Bambini Rennen bis zur Masterklasse werden alle Alterklassen starten können. Während in Eslohe an der Rochuskapelle am Sonntag die kleinsten Fahrer ohne Lizenz im Mittelpunkt stehen, bekommen in Wenholthausen und auf einem Rundkurs an der Hirschberger Wand die U11-U17 Rennfahrer mit Lizenz eine Startmöglichkeit.

Fakten zu den Rennen:

Start wird nicht wie geplant am Markt in Neheim sein. Aufgrund eines OpenAir-Gottesdienstes ziehen wir in den oberen Teil zum Brunnen um. Uhrzeit bleibt mit 11:15 Uhr

Hinweis Livestream Sauerlandrundfahrt/ Das Rennen am Sonntag wird live gestreamt. Link auf der HP www.sauerlandrundfahrt.de

Startzeiten Bergpreis Wenholthausen

9 Uhr Elite/ U23 Bundesliga & Berg DM 10 Runden / 122 Kilometer

13:20 Uhr U17, U15, U13 2 Runden/ 24 Kilometer (Nachwuchsrennen/ keine Bundesliga)

15 Uhr U19 Radbundesliga und Berg DM / 8 Runden/ 96 Kilometer

Sauerlandrundfahrt :

: 11:15 Uhr am Neheimer Markt / 148 Kilometer / Ziel Winterberg

Rahmenprogramm/ Nachwuchsrennen

9 Uhr U11, U13, U15, U17 20 bzw 30 Runden auf Rundkurs an der Hirschberger Wand in Hirscherg

12 Uhr Bambini/ Kinderrennen mit Laufrad an der Rochuskapelle in Eslohe

14:30 Uhr Fette Reifen Rennen für Kinder an der Rochuskapelle in Eslohe

Hotspots: Start Neheim, Altstadt Arnsberg, Hirschberger Wand, Bergwertung Niederwald Odin bei Meschede, Rochuskapelle Eslohe, Bergankunft Kahler Asten