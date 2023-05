Tausend Einwände gegen Windpark am Ochsenscheid

Der Verein für Umwelt- und Naturschutz Schmallenberg e.V. hat am Dienstag dieser Woche mehr als tausend Einwände gegen den geplanten Windpark am Ochsenscheid an den Hochsauerlandkreis als Genehmigungsbehörde übergeben. Viele Bürgerinnen und Bürger zeigen damit ihren klaren Widerstand gegen die Errichtung von Windkraftanlagen in dieser besonderen Naturregion.

Die geplante Installation von Windkraftanlagen in dieser Region würde nach Ansicht des Naturschutzvereins zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Die Einwände betonen insbesondere die Bedeutung des Ochsenscheids als Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten sowie als wertvollen Erholungsraum für Wanderer und Naturbegeisterte. Der Naturschutzverein wird seinen Einsatz für den Erhalt der Natur fortsetzen und die

Öffentlichkeit über die weitere Entwicklung dieses und wahrscheinlich zukünftig noch viele weitere Windparkprojekte informieren.



Über den Verein für Umwelt- und Naturschutz Schmallenberg e.V.:

Der Verein für Umwelt- und Naturschutz Schmallenberg e.V. setzt sich seit vielen Jahren aktiv für den Schutz und Erhalt der Natur in der Region ein.