Erinnern Sie sich noch an den verheerenden Sturm, der vor über 15 Jahren über das Sauerland fegte? Kyrill! Der in Olpe lebende Autor Dirk Zandecki hat Jahre später einen Kriminalroman mit dem Titel „AUSGELÖSCHT – TATORT KAHLER ASTEN“ geschrieben. Im Nachwort zur ersten Auflage dieses Sauerland-Krimis schriebe der Autor: „Mein Roman hat den Orkan Kyrill zum Vorbild, der im Januar 2007 viele Menschen traumatisiert und Todesopfer gefordert hat – insbesondere unter den Waldarbeitern bei den anschließenden, gefährlichen Aufräumarbeiten. Aus Respekt vor den Opfern und vor den vielen, vielen unermüdlichen Helfern in dieser schrecklichen Nacht wollte ich den echten Kyrill nicht einfach als Kulisse für einen Krimi verwenden. Dazu waren die wirklichen Ereignisse viel zu schrecklich und sollten in authentischen Dokumentationen aufgearbeitet werden. Aus diesen Gründen habe ich den Ereignissen des Romans einen fiktiven, aber an Kyrill erinnernden Orkan zugrunde gelegt. Doch ohne den so nachhaltigen Eindruck und meine persönlichen Erlebnisse von Kyrill wäre dieser Krimi nicht entstanden.“

Im Nachwort des Romans schrieb Dirk Zandecki seinerzeit: „Ich persönlich finde, bei all seiner zerstörischen Kraft lässt sich Kyrill nach all den Jahren auch etwas Gutes abgewinnen. Er hat an vielen Stellen den Wald großflächig gelichtet und damit atemberaubende Ausblicke auf die Schönheit des Sauerlandes und der Region Siegen-Wittgenstein geschaffen. Die Natur wird sich ihren Platz zurückerobern, bis dahin aber sollten Sie die bestehenden Panoramen genießen.“ In unseren Tagen haben Borkenkäfer und ähnliche Sturmereignisse wie vor 15 Jahren für eine erneute Lichtung in den Sauerländer Wald gesorgt. Neue Panoramen ergeben sich und die Diskussion, was auf den neuen Aussichtsflächen in Zukunft wachsen soll, beschäftigt die Menschen. Heute wie damals gilt: „Sie werden es erleben, wenn Sie den Rothaarsteig, den Sauerland Höhenflug, die Sauerland-Waldroute oder eine der unzähligen, wunderschönen lokalen Routen erwandern.“

Krimi-Autor Dirk Zandecki empfiehlt außerdem: „Dabei empfehle ich Ihnen unbedingt, in eines der SGV-Heime einzukehren und die zumeist selbst gebackenen Kuchen zu genießen Ebenso gastlich und bodenständig werden Sie selbstverständlich auch in den vielen Restaurants dieser wunderschönen Region bewirtet. Lohnenswert ist auch ein Ausflug nach Schanze zum „Kyrill-Pfad". Auch viele Jahre nach Kyrill bekommen Sie hier immer noch einen Eindruck davon, mit welchen Kräften der Orkan gewütet hat."

Dirk Zandecki: AUSGELÖSCHT – TATORT KAHLER ASTEN