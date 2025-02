Taschenlampenführung unter Tage

Spannender Rundgang in der Grube

Eine ganz besondere Führung unter Tage wird im Sauerländer Besucherbergwerk in Ramsbeck am Samstag, 15. März, angeboten: eine Taschenlampenführung durch das Besucherbergwerk. Ausgerüstet mit Helm und eigener Taschenlampe erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die dunklen Ecken des Besucherbergwerks, während nur der Lichtstrahl der Taschenlampen den Weg erhellt. Gemeinsam tauchen sie ein in die Welt der Bergleute vergangener Zeiten.

Die Taschenlampenführung ist ein unvergessliches Abenteuer für Jung und Alt und bietet eine einzigartige Atmosphäre, die man nicht verpassen sollte. Die Veranstaltung dauert etwa eine Stunde, Beginn ist um 14.30 Uhr.

Die Kosten sind im regulären Eintritt in das Besucherbergwerk enthalten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Daher ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich per E-Mail an info@sauerlaender-besucherbergwerk.de oder telefonisch unter 02905 250.

Ganz wichtig: Taschenlampen sind selbst mitzubringen.