TagesTreff statt Tagespflege

Ein neues Kapitel für Gemeinschaft, Aktivität und Geborgenheit beim Caritasverband Meschede e. V.

Ein Ort zum Ankommen, Mitmachen und Dazugehören: Was bislang unter dem Begriff „Tagespflege“ bekannt war, bekommt bei der Caritas Meschede einen neuen Namen – und vor allem ein neues Selbstverständnis. TagesTreff heißt das Angebot künftig. Ein Wort, das deutlich macht, worum es geht: um Begegnung statt Betreuung, um Gemeinschaft statt Versorgung, um lebendige Tage in guter Gesellschaft.



„Wir wollten einen Begriff finden, der besser beschreibt, was hier tagtäglich passiert“, erklärt Natalie Plett, Leitung des TagesTreffs Meschede. „Unsere Gäste kommen nicht nur, um versorgt zu werden. Sie kommen, um Menschen zu treffen, aktiv zu sein und ihren Tag bewusst zu erleben.“



Der neue Name steht für einen klaren Perspektivwechsel. Der TagesTreff ist kein Pflegeheim auf Zeit, sondern ein offener Treffpunkt mit Struktur, Herz und Programm. Hier stehen Menschen im Mittelpunkt – mit ihren Interessen, Fähigkeiten, Erinnerungen und dem Wunsch, ihren Alltag aktiv zu gestalten. Die Umbenennung ist Ausdruck eines modernen Verständnisses von Älterwerden: selbstbestimmt, sozial eingebunden und gut begleitet.

Quelle: Caritasverband Meschede e. V. TP Kurpark Quelle: Caritasverband Meschede e.V. TG Nuttlar Quelle: Caritasverband Meschede e.V. TG Hennepark

Mehr als Betreuung – ein Tag voller Leben

Der Tag im TagesTreff beginnt mit einem herzlichen Willkommen. Bekannte Gesichter, feste Rituale und eine wertschätzende Atmosphäre schaffen Vertrauen und Orientierung. Gleichzeitig ist jeder Tag anders und bietet neue Impulse. Gespräche und Erzählrunden gehören ebenso dazu wie kreative Angebote, Bewegung, Gedächtnistraining, Spiele und Musik. Gemeinsames Kochen, Backen und Essen stärken nicht nur den Appetit, sondern auch das Miteinander. Jahreszeitliche Feste und kleine Ausflüge bringen Abwechslung in den Alltag.



„Viele unserer Gäste blühen regelrecht auf, wenn sie merken: Hier werde ich gebraucht, hier kann ich mich einbringen“, sagt Sophia Isenberg, Leitung des TagesTreffs Schmallenberg. „Das gemeinsame Tun ist oft genauso wichtig wie die professionelle Begleitung.“



Alles geschieht freiwillig, ohne Leistungsdruck, mit Freude an der Gemeinschaft. Fachlich qualifizierte Mitarbeitende begleiten die Gäste aufmerksam und professionell. Pflege und Unterstützung sind selbstverständlich Teil des Angebots, stehen jedoch nicht im Vordergrund. Entscheidend ist das Gefühl: Ich werde gesehen. Ich bin willkommen. Ich gehöre dazu.

Quelle: Caritasverband Meschede e. V. Anka Siepe-Henderkes – Leitung TP Henne und Kurpark Quelle: Caritasverband Meschede e. V. Natalie Plett – Leitung Schamoni Quelle: Caritasverband Meschede e.V. Sophia Isenberg – Leitung Weitblick

Entlastung für Angehörige – Sicherheit für Familien

Der TagesTreff richtet sich bewusst auch an Angehörige. Er bietet verlässliche Entlastung im Alltag – an einzelnen Tagen oder regelmäßig über die Woche hinweg. Während Familien Zeit für Beruf, Erledigungen oder Erholung gewinnen, wissen sie ihre Angehörigen gut aufgehoben.



„Für viele Familien ist der TagesTreff eine große Erleichterung“, betont Anka Siepe-Henderkes, Leitung des TagesTreffs Eslohe. „Sie wissen, dass ihre Angehörigen den Tag nicht allein verbringen, sondern in einer vertrauten, sicheren Umgebung gut begleitet sind.“



Vertraut in der Nähe – die Standorte

Die Caritas Meschede bündelt ihre Tagespflegen künftig unter dem gemeinsamen Namen TagesTreff. Jeder Standort behält dabei seinen eigenen Charakter und erhält einen individuellen Slogan, der die jeweilige Ausrichtung widerspiegelt:

● TagesTreff am Kurpark: Zwischen Park und Begegnung – der Tag in guter Gesellschaft

● TagesTreff am Hennepark: Wohlfühlen am Hennepark – gemeinsam durch den Tag

● TagesTreff Schamoni: Gemeinschaft, Struktur und Wärme für jeden Tag

● TagesTreff Bad Fredeburg: Im alten Krankenhaus – ein Ort zum Ankommen und Wohlfühlen

● TagesTreff St. Anna: Tradition trifft Lebensfreude – Zeit für mich in St. Anna

● TagesTreff Weitblick: Weitblick für den Tag – aktiv, selbstbestimmt, begleitet

Alle Standorte verbindet dieselbe Haltung: Nähe, Menschlichkeit und Qualität.



Ein neues Wort – eine klare Haltung

Warum TagesTreff? Weil Sprache prägt, wie Angebote wahrgenommen werden. Der Begriff „Tagespflege“ wird oft mit Krankheit oder Abhängigkeit verbunden. TagesTreff hingegen steht für Aktivität, Teilhabe und Gemeinschaft – für ein Angebot, das stärkt statt einschränkt.



Mit der neuen Namensgebung setzt die Caritas Meschede bewusst ein Zeichen für einen zeitgemäßen, würdevollen Umgang mit dem Älterwerden – offen, herzlich und professionell.



Einladung zum Kennenlernen

Der beste Eindruck entsteht vor Ort. Seniorinnen und Senioren sowie ihre Angehörigen sind herzlich eingeladen, einen TagesTreff zu besuchen, mitzuerleben und Atmosphäre zu spüren. Schnuppertage und persönliche Beratung gehören selbstverständlich dazu. (hh)



TagesTreff – weil jeder Tag Begegnung verdient.



Caritasverband Meschede e.V. | Steinstr. 13 | 59872 Meschede

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