TagesTreff am Kurpark EsloheGemeinsam den Tag genießen – gut betreut, in bester Gesellschaft

Er verbindet professionelle Betreuung mit einer herzlichen, familiären Atmosphäre und ermöglicht es den Gästen, den Tag aktiv und in guter Gesellschaft zu verbringen, bevor sie am Abend wieder in ihr eigenes Zuhause zurückkehren. Das Leitmotiv bringt diesen Gedanken auf den Punkt: „Am Tag in guten Händen. Am Abend in gewohnter Umgebung.“



Aktiv bleiben – gemeinsam statt einsam

Im Tagestreff stehen nicht Defizite, sondern die Fähigkeiten und Interessen der Menschen im Mittelpunkt. Ob Gedächtnistraining, Gymnastik, kreatives Gestalten, Kochen und Backen, Leserunden oder gemeinsames Singen – das abwechslungsreiche Programm fördert Körper und Geist gleichermaßen. Auch Spaziergänge in den unmittelbar angrenzenden Kurpark, persönliche Gespräche sowie regelmäßige religiöse Angebote gehören selbstverständlich dazu. Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen schaffen täglich Gelegenheiten für Begegnung und Geselligkeit.

Quelle: Caritas Meschede e.V.



Besonders wichtig ist dabei das Miteinander. Viele Gäste knüpfen neue Kontakte, erleben Gemeinschaft und gewinnen ein Stück Lebensfreude zurück. Gleichzeitig werden vorhandene Fähigkeiten durch aktivierende Pflege und therapeutische Angebote erhalten und gefördert. Der Tagestreff trägt dazu bei, Einsamkeit zu überwinden, Sicherheit zu vermitteln und den Alltag mit neuer Struktur zu bereichern.



Entlastung für Angehörige

Nicht nur die Gäste profitieren von diesem Angebot. Auch Angehörige erfahren spürbare Entlastung, weil sie ihre Familienmitglieder tagsüber in guten Händen wissen. Auf Wunsch organisiert der Caritasverband einen Hol- und Bringdienst mit rollstuhlgerechten Fahrzeugen. Ab Pflegegrad 2 können die Kosten in vielen Fällen nahezu vollständig über die Pflegeversicherung finanziert werden, ohne dass das Pflegegeld gekürzt wird. Interessierte sind jederzeit zu einem unverbindlichen Schnuppertag eingeladen.



Caritasverband Meschede e.V.



TagesTreff am Kurpark

Kupferstraße 30

59889 Eslohe



Telefon: 02973 8185420

WhatsApp: 0151 7013181

E-Mail: tagestreff.kurpark@caritas-meschede.de



Leitung: Anka Siepe-Henderkes



Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr. Weitere Informationen sowie das aktuelle Programm sind unter www.caritas-meschede.de/caritas-tagespflege