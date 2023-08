Tag endet mit Landung auf dem Flugplatz

Erlebte Wissenschaft

„Visionen kann man selbst haben oder andere. Ich habe bei einem Besuch in Norwegen einen echten Visionär getroffen, der mich begeistert hat.“ Das sagt Patrick Burbach, Inhaber und Betreiber eines Flugsimulationszentrums in Sundern. In den Räumen der Firma PBS Flight Simulation kann, wer möchte, in technisch mit allen Finessen ausgestatteten Flugsimulatoren, das Steuern und Fliegen eines Flugzeuges, vom robusten Propellerflugzeug bis zum hochmodernen Airbus ausprobieren. Ein unvergleichliches Erlebnis, bei dem die Faszination des Fliegens ebenso spürbar wird, wie der Erfindergeist und die Ingenieurskunst unserer Zeit.

Jungen Menschen die Wissenschaft näherbringen

„In Norwegen“, so berichtet Patrick Burbach, „werden durch eine Stiftung so genannte Newton-Räume betrieben. Diese Räume dienen dazu, jungen Menschen die Wissenschaft näher zu bringen und das nicht in langweiligen Schulstunden, sondern durch erlebte Wissenschaft.“

Patrick Burbach hat direkt neben der Halle mit den faszinierenden Flugsimulatoren einen solchen Newton-Raum eingerichtet. „Die Jugendlichen können, je nach Einrichtung des Raumes, in echten Laboren Chemiekenntnisse erwerben oder in Physik-Modulen erleben, wie erneuerbare Energie entsteht oder auch die Dynamik des Fliegens kennenlernen“, sagt Ingenieur und Unternehmer Patrick Burbach mit spürbarer Begeisterung.

Das einzigartige Gesamtangebot steht seit einigen Wochen allen interessierten Sauerländerinnen und Sauerländern offen. Ob Einzelpersonen, kleine oder größere Gruppen, Schulklassen oder Technikfans, für alle erschließen sich die Newton-Räume von Patrick Burbach in Sundern zum unvergleichlichen Entdeckerort. Eine Vision des umtriebigen Ingenieurs geht in Erfüllung. Dazu kommt eine weitere Möglichkeit. „Im oben dargestellten Raum, der auch als Showraum für weitere Räume dient, wäre zum Beispiel die Dynamik des Fliegens mit dem abschließenden Flug in den Simulatoren als Höhepunkt, ein Ausbildungsbereich. Davor müssen die Schülerinnen und Schüler verschiedenste Mathematikaufgaben bewältigen, wie zum Beispiel einen Flugplan erstellen und Wegepunkte berechnen. Also genau das, was echte Piloten auch machen müssen. Hier wird Physik mit Mathematik verbunden und wenn alles richtig beherrscht wird, werden die Schüler am Ende des Tages, so lange dauert der Aufenthalt in einem Newton-Raum, ihr Erfolgserlebnis im Flugsimulator durch das Auffinden der Wegepunkte und der anschließend sicheren Landung auf dem Flugplatz haben.“

Interessenten für die Newton-Räume und die Flugsimulatoren finden hier weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten www. pbs-flight-simulation.de – Talweg 38, 59846 Sundern