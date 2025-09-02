Tag des offene Denkmals in Cobbenrode

Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 bundesweit durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert. Der Aktionstag, an dem viele sonst nicht zugängliche Denkmale für die Bürger geöffnet werden, findet jährlich am zweiten Sonntag im September statt und verzeichnet jeweils mehrere Millionen Besucher.

In diesem Jahr hat sich der Heimat- und Förderverein Cobbenrode dazu entschieden an dem Aktionstag teilzunehmen. Dazu werden am 14.09.2025 ab 13:00 Uhr die Tore geöffnet.

An den drei historischen Station in Cobbenrode können dann die historischen Gebäude Stertschultenhof, Alte Schmiede und die Alte Mühle mit Backhaus besichtigt werden.

Im Stertschultenhof wird den Besuchern eine Führung durch das über 250 Jahre alte Gebäude angeboten. Zusätzlich wird der frisch renovierte Maschinenbalken in Aktion gezeigt. Alte Dreschkästen, Stiftdrescher, Wackeltische, Futtermühlen, Schrotmühlen und vieles mehr werden dort vorgestellt.

An der alten Schmiede aus 1888 wird ein Schmied die historische Arbeit darstellen. Dazu werden unterschiedliche Werkstücke vor den Augen der Besucher hergestellt. Wer mag kann auch selbst mal den Hammer in die Hand nehmen. Viele Werkstücke, unter anderem auch selbst gebaute Uhren, können in der Schmiede angesehen werden.

Bei einer Führung durch die alte Mühle tauchen Sie ein in das Handwerk des Müllers vor mehr als 100 Jahre. Dort wird live vorgeführt wie aus Korn unterschiedlichste Mehlsorten entstehen. In dem alten Backhaus wird das Feuer in dem über 100 Jahre alten Ofen entfacht und darin leckeres Steinofenbrot gebacken. Dieses kann vorab bei Jessica Teipel telefonisch oder per WhatsApp unter +4916090315255 reserviert werden.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Weitere Informationen zu den drei historischen Gebäuden finden Sie unter www.cobbenrode.online.