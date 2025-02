Tag der offenen Tür: wichtiges Marketinginstrument für den Mittelstand

Der Tag der offenen Tür ist für Unternehmen aus dem Sauerland die perfekte Möglichkeit, sich selbst, eigene Produkte und Dienstleistungen vorzustellen und neue Kunden zu gewinnen. Wie eine professionelle Planung für den Tag der offenen Tür aussieht und welche Punkte ihn zum Erfolg machen, das erfahren Sie hier.

Termin festlegen und Eventwerbung

Möchten Sie in Ihrem Unternehmen einen Tag der offenen Tür veranstalten, sollte dieser gründlich geplant und vorbereitet sein. Den Anfang macht die Terminfindung. Ideal eignen sich Samstage, da hier viele Menschen frei und mehr Zeit haben. Wichtig ist auch, dass an dem von Ihnen ins Auge gefassten Datum keine anderen Großveranstaltungen in der Umgebung stattfinden, um mehr Interesse auf Ihr Event zu lenken. Sobald Termin und Zeitfenster feststehen, beginnt die Werbung für das Event. Auf der Website Ihres Unternehmens und in sozialen Medien können Sie ab sofort darauf aufmerksam machen. Sollten Sie regelmäßig einen Newsletter verschicken, wird der Termin auch darin aufgelistet. Als Werbemaßnahme in Ihrem Unternehmen und dem direkten Umfeld eignen sich Poster, welche gut sichtbar an hoch frequentierten Orten aufgehängt werden. Besonders schnell ist der Posterdruck online erledigt. Sensibilisieren Sie außerdem Ihre Mitarbeiter dafür, im Kundenkontakt auf den geplanten Tag der offenen Tür hinzuweisen.

Firmengelände oder Geschäft auf Event vorbereiten

Auch am Ort, an dem der Tag der offenen Tür stattfindet, sind einige Vorbereitungen zu treffen. Sorgen Sie für eine Absperrung jener Bereiche, die für Besucher an diesem Tag nicht zugänglich sein sollen. Außerdem wird eine kleine Bühne mit entsprechender technischer Ausstattung benötigt, auf der verschiedene Programmpunkte stattfinden. Sofern ausreichend Platz vorhanden ist, lassen sich dort Sitzmöglichkeiten für die Besucher aufstellen. Mit etwas Dekoration sorgen Sie für eine feierliche Stimmung und ziehen die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich. Bereitliegen sollte zudem Informationsmaterial für interessierte Besucher. Achten Sie darauf, dass Flyer und Broschüren mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen zum Mitnehmen ausliegen und bei Bedarf nachgefüllt werden.

Unterhaltung für Gäste am Tag der offenen Tür

Damit die Besucher den Tag der offenen Tür in Ihrem Unternehmen in Erinnerung behalten, ist ein Unterhaltungsprogramm mit unterschiedlichen Attraktionen hilfreich. Schauen Sie sich dazu bei einer Künstleragentur um oder fragen Sie in Ihrer eigenen Belegschaft nach, ob Mitarbeiter für diesen Tag etwas vorbereiten möchten. Musikalische Auftritte von Sängern oder Bands, Kleinkünstler und Animation für Kinder ergeben zusammen ein stimmiges Programm. Ebenso gehört eine Ansprache des Firmenchefs als Programmpunkt auf den Zeitplan. Diese bietet Gelegenheit, Besucher mehr Informationen über das eigene Unternehmen und die angebotenen Leistungen oder Produkte zu vermitteln.

Aktive Ansprache der Besucher

Die wichtigste Aufgabe Ihrer Belegschaft am Tag der offenen Tür ist die aktive Ansprache der Besucher. Ziel sollte es sein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und dabei mögliche Fragen zu beantworten, das eigene Sortiment vorzustellen, Verkaufsabschlüsse zu erzielen oder Kontaktdaten zu erfassen. Haben Ihre Mitarbeiter darin wenig Übung, können Sie die Ansprache und Gesprächsführung im Vorfeld des Events während einer Schulung trainieren.

Kleine Werbegeschenke für den Tag der offenen Tür

Möchten Sie dafür sorgen, dass der Tag der offenen Tür noch lange im Gedächtnis der Besucher bleibt, verteilen Sie an diesem Tag kleine Werbegeschenke an Kunden und potenzielle Neukunden. Das perfekte Werbegeschenk ist mit einer gut sichtbaren Unternehmenswerbung gestaltet, erfüllt für den Empfänger einen praktischen Nutzen und ist idealerweise für eine mittel- bis langfristige Nutzungsdauer vorgesehen. Das steigert die Werbewirkung, stärkt die Kundenbindung und fördert die Unternehmensbekanntheit. Infrage kommen beispielsweise praktische Einkaufsbeutel aus Baumwolle, nützliche Kugelschreiber und Notizblöcke, Kaffeetassen und vieles mehr.

Mit einer gründlichen Planung im Vorfeld, einer gezielten Eventwerbung, einem Unterhaltungsprogramm und kleinen Werbegeschenken für die Besucher machen Sie den Tag der offenen Tür zu einem gelungenen Marketingevent für Ihr Unternehmen. Dadurch fördern Sie die Kundenbindung zu Ihren Stammkunden, erleichtern die Neukundengewinnung und steigern die Unternehmensbekanntheit.