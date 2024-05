Tag der offenen Tür bei WeberHaus in Wenden-Hünsborn

Wenden-Hünsborn, 6. Mai 2024. Am vergangenen Wochenende öffnete WeberHaus in Wenden-Hünsborn seine Tore für den jährlichen Tag der offenen Tür, der in diesem Jahr erfolgreich von den WeberHaus-Azubis organisiert und umgesetzt wurde. Dabei lockte die Veranstaltung rund 1.500 Besucher an, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, der die Attraktivität der Veranstaltung unterstreicht. Trotz des angekündigten Regens blieb das Wetter den Besuchern wohlgesonnen. Pünktlich zum Start um 11 Uhr strömten bereits viele Besucher herbei, um an der ersten Werksführung teilzunehmen. Besonders zwischen 12 und 15 Uhr herrschte reges Treiben auf dem Gelände von WeberHaus.

Interesse an nachhaltigem Bauen

Die Werksführungen durch die Produktionshallen von WeberHaus waren durchgehend stark frequentiert, während die Mitarbeiter anschaulich den Entstehungsprozess eines modernen Fertighauses aus Holz erklärten. Neben diesen informativen Einblicken konnten die Besucher an den Ständen der Partnerunternehmer vielfältige Informationen und Austauschmöglichkeiten finden. Die Besucher hatten zudem die Möglichkeit, die verschiedenen Ausstellungshäuser zu besichtigen und mehr über die nachhaltige Bauweise von WeberHaus zu erfahren. Viele Interessenten waren vor Ort und ließen sich von der Ausstattungsvielfalt, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz der Häuser inspirieren.

Vielfältiges Programm begeistert Besucher jeden Alters

Ein Highlight waren die Bierkrüge und Getränkehalter aus Holz, die von Mitarbeitern an der Maschine hergestellt und dann verkauft wurden. Der Erlös kommt dabei dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe zugute. Die Azubis von WeberHaus sorgten zudem mit einem Glücksrad für Spaß und Spannung. Jeder Dreh bedeutete nicht nur die Chance auf kleine Gewinne, sondern ebenfalls eine Spende zugunsten des Kinderhospizes. So kam eine Spendensumme von über 670 Euro zusammen.

Quelle: WeberHaus Besucher erhielten am Tag der offenen Tür faszinierende Einblicke in die Produktion von WeberHaus.

Ein Kinderparcours mit Bobbycars sorgte für aufregende Rennen. Ein Ballonkünstler zauberte kunstvolle Figuren und sorgte für strahlende Gesichter. Kindertattoos verschönerten die Arme der kleinen Besucher, während die Hüpfburg für ausgelassenes Toben und Springen sorgte. Eine aufblasbare Dartscheibe lud zu einem lustigen Wettbewerb ein, bei dem Geschicklichkeit gefragt war. Zusätzlich konnten sich die Besucher in der Fotobox verewigen und lustige Erinnerungsfotos mit nach Hause nehmen. Die Verpflegung ließ ebenfalls keine Wünsche offen: Ein Foodtruck mit Burgern und Pommes sowie ein Eiswagen erfreuten sich großer Beliebtheit. Auch Leckeres vom Grill kam sehr gut an.

Insgesamt zeigte sich das Organisationsteam mit dem Verlauf des Tages äußerst zufrieden. Die positive Resonanz der Besucher und die vielfältigen Aktivitäten machen den Tag der offenen Tür bei WeberHaus zu einem Highlight im Veranstaltungskalender der Region. Parallel fand am WeberHaus-Standort in Rheinau-Linx ebenfalls der Tag der offenen Tür statt. Fast 5.000 Besucher feierten mit dem Fertighaushersteller.

