Tag der offenen Gärten in der Abtei Königsmünster am 13. und 14. Juni

Das diesjährige Fokusthema „Wertvolles Wasser“ rückt ein Element in den Mittelpunkt, das die Garten- und Parklandschaften prägt wie kaum ein anderes.

Am Samstag, 13. Juni, und Sonntag, 14. Juni, jeweils von 11 bis 18 Uhr, öffnet auch der Klosterpark der Abtei Königsmünster seine Türen. Ein reichhaltiges Programm für Groß und Klein wird den Besucherinnen und Besuchern geboten: eine Wassermeditation mit der Klangschale, ein Kinderprogramm „Wasser ist Leben“ in der Jurte, Führungen, SamstagsEintopf, Bratwurst vom Klostergrill, eine lange Kaffeetafel mit eigenen Produkten sowie verschiedene Getränke aus der Eigenproduktion und vieles mehr.