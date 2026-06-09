Tag der Herzen am 15. September 2026 im FORT FUN Abenteuerland 

Kostenloses Charity-Event für Menschen mit Behinderung im Sauerland

Am 15. September 2026 findet im FORT FUN Abenteuerland im Sauerland erneut der „Tag der Herzen“ statt, ein besonderes Charity-Event für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Die Veranstaltung wird traditionell im zweijährigen Rhythmus durchgeführt und zählt zu den wichtigsten inklusiven Events der Region.

Exklusive Parköffnung für mehr Inklusion und Erlebnisqualität

Unter dem Motto „Wir für euch“ öffnet der Freizeitpark an diesem Tag außerhalb der regulären Öffnungszeiten exklusiv seine Tore. Der „Tag der Herzen“ richtet sich ausschließlich an angemeldete Gäste mit Einschränkungen und ihre Begleitpersonen. Durch die Sonderöffnung entsteht eine ruhige, geschützte Umgebung, in der alle Attraktionen ohne Wartezeiten und Reizüberflutung erlebt werden können.

Kostenloser Eintritt und individuelles Betreuungskonzept

Der Eintritt ist für alle teilnehmenden Gäste sowie ihre Begleitpersonen kostenfrei. Ziel ist es, ein barrierearmes und unbeschwertes Freizeiterlebnis zu ermöglichen. Über 120 FORT FUN Mitarbeitende sind an diesem Tag ehrenamtlich im Einsatz. Zusammen mit einer Vielzahl an freiwilligen Helfern und Helferinnen leisten sie den ganzen Tag über Hilfestellungen, kümmern sich um die Gäste und sorgen so für optimalen Ablauf und vor allem für die Sicherheit.

Starkes Engagement für soziale Verantwortung im Freizeitpark

Der „Tag der Herzen“ steht für gelebte Inklusion und soziales Engagement im Freizeitparkbereich. Unterstützt wird die Veranstaltung unter anderem vom Förderverein der Schule für Körperbehinderte e.V. in Olsberg und Siggis Hütte in Willingen. „Der Tag der Herzen ist für uns eine echte Herzensangelegenheit. Es ist etwas Besonderes, einen Freizeitpark so zu gestalten, dass wirklich alle Menschen unbeschwert daran teilhaben können“, so Marketing-Managerin Christine Schütte.

Verpflegungspaket durch Spendenaufruf

Alle Gäste mit Behinderung erhalten zusätzlich einen Verzehrgutschein, finanziert durch eine Crowdfunding Aktion von Klaus Rüther, als Vorstandsmitglied für den Förderverein der Schule für Körperbehinderte e.V. Mit einer Spende von nur 5,00 Euro ermöglicht man ein Verpflegungspaket pro Teilnehmer*in. „Für Menschen mit Beeinträchtigungen ist ein Freizeitpark-Besuch im Alltag oft eine logistische und emotionale Herausforderung”, erläutert Klaus Rüther. „Bereits mit einer kleinen Spende leistet man einen unglaublichen großen Beitrag, der einen Tag voller Unbeschwertheit und Glücksmomente schenken wird”, führt er fort. „Die Freude und die zahlreiche Unterstützung aller beteiligten Partner, diesen Tag wieder organisieren zu dürfen ist riesig”, erzählt Christine Schütte. „Der

kostenfreie Eintritt inklusive Lunchpaket macht mir die Teilnahme an diesem Abenteuer überhaupt erst möglich. Es ist eine der seltenen Chancen für mich, gemeinsam mit meinen Freunden einen unbeschwerten Tag zu erleben und Achterbahn zu fahren bis es mir schwindelig wird”, freut sich Daniel (27 Jahre) aus der Wohngemeinschaft in der Josefs-Gesellschaft in Bigge. Wer diesen besonderen Tag mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies ganz einfach über die GoFund.Me Tag der Herzen Aktion von Klaus Rüther machen: https://gofund.me/6e3c347b3

Anmeldung und weitere Informationen

Interessierte Einrichtungen konnten sich im Vorfeld für die Teilnahme anmelden. Weitere Informationen zum Event sind unter folgendem Link verfügbar:

https://FORTFUN.de/events/tag-der-herzen

Mit dem „Tag der Herzen 2026“ setzt das FORT FUN Abenteuerland ein starkes Zeichen für Inklusion, barrierefreie Freizeitangebote und gemeinschaftliches Erleben im Sauerland.