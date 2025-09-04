Beliebtes Format des Sauerland-Tourismus feiert erfolgreiche Rückkehr

Nach mehrjähriger Pause hat der „Tag der Ausflugsziele im Sauerland“ ein starkes Comeback gefeiert. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Ausflugszielen, Freizeiteinrichtungen und Kommunen trafen sich, initiiert durch den heimischen Tourismusverband, im FORT FUN Abenteuerland, um sich über aktuelle Entwicklungen im Tagestourismus auszutauschen und gemeinsam neue Ideen für die Zukunft zu entwickeln.

Der „Tag der Ausflugsziele“ bot den Teilnehmenden eine Plattform, um Impulse mitzunehmen und Kontakte zu knüpfen. Besonders die Podiumsdiskussion mit Kurzvorstellungen verschiedener Ausflugsziele sorgte für spannende Einblicke. Themen wie der Einfluss des Wetters auf Besucherströme, die Rolle von Veranstaltungen als Frequenztreiber, die Veränderungen bei Gruppenreisen und die Frage nach den tatsächlichen Einzugsgebieten der Gäste stießen auf großes Interesse. Ein Impulsvortrag des Meteorologen Julian Pape lieferte zusätzliche Denkanstöße.

An einer kleinen Messe mit Infoständen konnten die Akteure ins Gespräch kommen, Kooperationen anbahnen und neue Netzwerke aufbauen. Ein gemeinsamer Mittagssnack schuf dabei eine offene und entspannte Atmosphäre. Am Nachmittag stand das FORT FUN Abenteuerland im Mittelpunkt: Bei einer geführten Tour oder auf eigene Faust erlebten die Teilnehmenden das Ausflugsziel einmal aus der Sicht der Gäste. Dieser Perspektivwechsel eröffnete neue Einsichten, wie Angebote künftig noch gezielter ausgerichtet werden können.

„Der Tag der Ausflugsziele zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig unsere Region ist und wie wichtig der Austausch für die Weiterentwicklung des Tagestourismus bleibt“, betont Mona Mause, Themenmanagerin beim Sauerland-Tourismus. „Gerade durch den Blick über den eigenen Tellerrand entstehen neue Ideen, von denen letztlich unsere Gäste profitieren. Umso mehr freuen wir uns, dass wir den Tag der Ausflugsziele nach der Pause erfolgreich zurückbringen konnten.“

Mit Kaffee, Kuchen und vielen Gesprächen klang der Tag in geselliger Atmosphäre aus. Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden bestätigen den Wert des Formats – und lassen darauf hoffen, dass der „Tag der Ausflugsziele“ auch künftig ein fester Bestandteil im touristischen Jahreskalender des Sauerlands bleibt.