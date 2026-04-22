Tag der Ausflugsziele im Sauerland

Branche diskutiert neue Gästeansprüche und Wege zu mehr Entscheidungssicherheit

Mehr als 70 Vertreter von Ausflugszielen, Tourist-Informationen und Partnerorganisationen nutzten die Veranstaltung für Austausch und gemeinsame Diskussion. Im Mittelpunkt stand dabei das veränderte Entscheidungsverhalten von Tagesgästen. Denn die planen mittlerweile spontaner, entscheiden bewusster und haben gleichzeitig hohe Erwartungen an Qualität und Erlebnis. Der Wunsch, die „richtige“ Wahl zu treffen und keine Zeit zu verlieren, stellt neue Anforderungen an Kommunikation, Orientierung und Angebotsgestaltung. „Gäste brauchen heute mehr als nur gute Angebote. Sie brauchen Orientierung, Vertrauen und klare Informationen“, sagt Max Hoffmeister, stellvertretender Geschäftsführer des Sauerland-Tourismus. „Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir daran, Erlebnisse so aufzubereiten, dass sie leichter verständlich und sicher auswählbar sind.“

Den inhaltlichen Auftakt bildete eine Keynote von Boris Ege, General Manager des Center Parcs Park Hochsauerland. Er zeigte auf, wie sich Erwartungen und Entscheidungsprozesse von Gästen verändern und welche Konsequenzen sich daraus für Ausflugsziele ergeben. In der anschließenden Podiumsdiskussion wurde deutlich, dass neben attraktiven Angeboten vor allem eine klare Ansprache, glaubwürdige Haltung, nachhaltiges Handeln und der sinnvolle Einsatz digitaler Unterstützung entscheidend sind. Ziel ist es, Gäste besser zu führen, ohne sie zu überfordern.

„Der gemeinsame Austausch hilft uns, ein klares Bild vom Gast von heute zu entwickeln und unsere

Angebote entsprechend weiterzuentwickeln“, erklärt Rouven Soyka, Pressesprecher des Sauerland-Tourismus. „Der Tag der Ausflugsziele zeigt, wie wichtig Zusammenarbeit ist, um Gästen Sicherheit bei ihrer Entscheidung zu geben.“ Neben fachlichen Impulsen bot die Veranstaltung aber auch Raum fürs Netzwerken und praxisnahe Einblicke in das Angebot des Center Parcs. Beim abschließenden Austausch wurden zentrale Erkenntnisse gebündelt und erste Ansätze für die weitere Zusammenarbeit im Sauerland formuliert.

Mit der zweiten Ausgabe hat sich der „Tag der Ausflugsziele“ als wichtige Plattform für den Dialog innerhalb der Region etabliert und soll auch künftig Impulse für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der Ausflugsziele im Sauerland liefern.