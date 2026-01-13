T-PREP von GEFU 

Wenn es draußen kalt wird, beginnt drinnen die Gemütlichkeit

„Tee trinken heißt, den Lärm der Welt zu vergessen“, sagt ein altes chinesisches Sprichwort. Seit Jahrhunderten steht Tee für Momente der Entschleunigung und des Genusses – eine Tradition, die mit dem GEFU T-PREP Set neu gedacht wird. Ob zur berühmten Teatime um fünf, zur Teepause am Vormittag oder einfach zur Entspannung: Die 1,5-Liter-Teekanne mit Brüh-Stopp-Funktion bringt den Aufguss auf den Punkt. Einfach nach Ende der gewünschten Ziehzeit die Teeblätter mit dem Presstempel in den geschlossenen Teil des Filters herunterdrücken und den Brühvorgang bei der gewünschten Stärke stoppen. Perfekt dazu: das T-PREP Stövchen, das den Tee angenehm warmhält. Mit T-PREP wird jede Tasse Tee – besonders, wenn es draußen kalt ist – zu einem wohltuenden Rückzugsort voller Wärme und Behaglichkeit



UVP je 99,90 Euro