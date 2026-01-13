Magazin für die Sauerländer Lebensart

T-PREP von GEFU 

Das GEFU T-PREP Set ist eine 1,5 Liter Teekanne mit Brüh-Stopp-Funktion, die den Aufguss auf den Punkt bringt und einen genüsslichen Tee zubereitet.

13. Januar 2026 | < 1 Minute Lesezeit
GEFU T-Trep

Quelle: GEFU

Wenn es draußen kalt wird, beginnt drinnen die Gemütlichkeit

„Tee trinken heißt, den Lärm der Welt zu vergessen“, sagt ein altes chinesisches Sprichwort. Seit Jahrhunderten steht Tee für Momente der Entschleunigung und des Genusses – eine Tradition, die mit dem GEFU T-PREP Set neu gedacht wird. Ob zur berühmten Teatime um fünf, zur Teepause am Vormittag oder einfach zur Entspannung: Die 1,5-Liter-Teekanne mit Brüh-Stopp-Funktion bringt den Aufguss auf den Punkt. Einfach nach Ende der gewünschten Ziehzeit die Teeblätter mit dem Presstempel in den geschlossenen Teil des Filters herunterdrücken und den Brühvorgang bei der gewünschten Stärke stoppen. Perfekt dazu: das T-PREP Stövchen, das den Tee angenehm warmhält. Mit T-PREP wird jede Tasse Tee – besonders, wenn es draußen kalt ist – zu einem wohltuenden Rückzugsort voller Wärme und Behaglichkeit

UVP je 99,90 Euro

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

