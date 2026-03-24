Veltins Schützen-Symposium 2026: Schützenwesen im digitalen Wandel

HSK-Schützen setzen auf kommunikative Stärke und wirtschaftliche Schützenhallen

Mit geballten Informationen rund um die Themen digitale Kommunikation und Hallenaktivierung nahm sich in der Stadthalle Meschede das dritte Veltins Schützen-Symposium der Fragen von Gegenwart und Zukunft an. Welche kommunikativen Wege soll eine Schützenbruderschaft heute beschreiten? Ist ein gut ausgearbeitetes Social-Media-Konzept der Schlüssel zum Erfolg? Wie lassen sich Schützenhallen auch außerhalb des eigenen Schützenfestes wirtschaftlich vermarkten? Die Zukunft ruft – so viel wurde deutlich – nach Veränderungen und einem offenen Blick nach vorn. Das Interesse war groß, viele Vorstände waren der Einladung gefolgt und hörten Fachvorträge, die die Vorstandsarbeit unterstützen und gleichermaßen auf die neue Schützensaison einstimmten.

Hochsauerlandkreis, Westfalenpost und SSB mit ideeller Unterstützung

Schützenfeste sind in der Region fest verankert. In jedem Dorf, in jeder Bruderschaft wird diese Tradition in allen Generationen gelebt. Dabei gelingt es den Vorständen immer wieder, sich neuen Anforderungen und gesellschaftlichen Veränderungen zu öffnen. Das Veltins Schützen-Symposium gab zum Start in die neue Festsaison 2026 noch einmal wichtige Impulse. Der Hochsauerlandkreis, die Westfalenpost als Heimatzeitung und der Sauerländer Schützenbund standen dem Symposium gern als ideeller Partner zur Seite und begleiteten die Veranstaltung intensiv.

Michael Koch, Mitglied der Westfalenpost-Chefredaktion, führte versiert und zugleich humorvoll durch das Programm. Zunächst begrüßte Fabian Veltins, Geschäftsführer Marketing der Brauerei C. & A. Veltins, die rund 200 Gäste aus Schützenvorständen und betonte, wie wichtig das Schützenwesen für die Brauerei C. & A. Veltins seit jeher sei. „Das Schützenwesen im Sauerland lebt – und wie!“, so die einleitenden Worte von Fabian Veltins, der selbst Mitglied der St. Michaels Schützenbruderschaft Grevenstein ist. „Es ist zu spüren, wie viel Herzblut, Engagement und Gemeinschaftsgeist in den einzelnen Vereinen steckt – da ist frisches Veltins gern mit dabei.“

HSK-Landrat Thomas Grosche wies in seinen Grußworten auf die hohe gesellschaftspolitische Relevanz des Schützenwesens hin, denn durch diese Tradition erfolge ein Brückenschlag von der Historie über die Gegenwart zur Zukunft. Schützenbruderschaften müssten heute aufgeschlossen sein, neuen Anforderungen und dem gesellschaftlichen Wandel zu begegnen.

Mit digitaler Kommunikation in die Zukunft

Alexander Jürgens, der die Agentur pro-creativ führt und gleichzeitig als Gastronom die Herausforderungen an einen Gastgeber kennt, stellte in einem fachkundigen Vortrag die Must-haves für eine ganzheitliche Schützenkommunikation dar. Dabei stellte er fünf Säulen in den Mittelpunkt: Für einige erscheint es heutzutage profan, aber die Gestaltung einer informativen Website mit aktuellen News ist nach wie vor unerlässlich und mit wenigen, einfachen Handgriffen zu erstellen und zu pflegen. Darüber hinaus sollten die Social-Media-Kanäle mit einem durchdachten Konzept bespielt werden, ohne jedoch die obligatorische Printwerbung und die redaktionelle Zusammenarbeit mit den Medien zu vernachlässigen.

„Mit viel Eigeninitiative der Vorstandsmitglieder gelingt so der Austausch mit jüngeren und älteren Schützen gleichermaßen“, so Alexander Jürgens. Der Jägerverein Neheim berücksichtigt schon seit einigen Jahren diese Prämissen und bekräftigt eindrucksvoll, dass man stets „im Gespräch“ bleiben müsse. Klemens Schrage und Peter Klein dokumentierten mit vielen Beispielen den Erfolg ihrer Social-Media-Arbeit – ob mit witzigen Videos oder Guerilla-Aktionen. „Es lohne sich, immer mal nach rechts und links zu schauen“, so Peter Klein, denn dann werde schnell ersichtlich, was gerade bei den jungen Schützen-Fans ankommt.

Belebte Schützenhallen bedeuten Wirtschaftlichkeit

Im zweiten Teil des Veltins Schützen-Symposiums standen die Schützenhallen und deren wirtschaftlicher Betrieb im Fokus. In diesen Jahren eine durchaus herausfordernde Aufgabe! Thomas Rottmann, Agentur Step2 Event und Gastronom/DJ, weiß um die Wichtigkeit einer intensiven Nutzung von Schützenhallen auch außerhalb des eigenen Schützenfestes. Es reiche nicht aus, das Schützenfest und die vereinseigenen Versammlungen in der Halle stattfinden zu lassen. Vielmehr gehe es darum, mit Konzerten, Comedy oder Sport-Events zusätzlichen Mehrwert und damit Einnahmen zu erzielen. Oftmals gelingt in kurzer Zeit die Etablierung einer neuen Veranstaltungsreihe mit Erfolg.

Die Schützengesellschaft Usseln geht diesen Weg sehr erfolgreich und begeistert mit Konzertveranstaltungen. „Selbst internationale Künstler sind auf uns zugekommen, um in Willingen-Usseln aufzutreten – das macht uns stolz“, so Sebastian Vogel und Markus Schmitz, die für die Schützengesellschaft Usseln erkenntnisreich zu Wort kamen. Hinzu kommt die „Hölle“, eine Ehrenamtskneipe in den Räumen unter der Schützenhalle. Wenn der gastronomische Treffpunkt im Ort fehlt, dann kann die ehrenamtlich geführte Location helfen. Unter dem Titel „Wandel mit Weitsicht – eine Schützenhallen-Aktivierung, die Verein und Ort begeistert“, setzten die Usselner Schützen Maßstäbe.

Symposium mit Netzwerk-Charakter

Das Veltins Schützen-Symposium ist auch als Plattform zum Netzwerken wichtig – die Bruderschaften konnten im Gespräch untereinander und mit den Fachleuten der Brauerei C. & A. Veltins und des WGS voneinander lernen und mögliche Ansatzpunkte finden. Im Fokus aller Bemühungen steht das offene Auge für Veränderungen und die Bereitschaft, mit der Zeit zu gehen.