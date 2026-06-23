SV Wehen Wiesbaden gewinnt Veltins als neuen Bierpartner

Geschichtsträchtig, bodenständig und mit einer klaren Vision für die Zukunft: Der SV Wehen Wiesbaden (SVWW) und die Privatbrauerei C. & A. Veltins gehen ab der kommenden Spielzeit gemeinsame Wege. Ins Zentrum der langfristig angelegten Sponsoring-Partnerschaft rückt dabei eine echte Premiere: Pülleken, eine der stärksten Wachstumsmarken im deutschen Hellbier-Segment der vergangenen Jahre, zieht beim SVWW erstmals als Biermarke in ein deutsches Profifußballstadion ein. Ergänzt wird das Angebot in der BRITA Arena durch das klassische Veltins Pilsener und weitere Produkte der Brauerei C. & A. Veltins.

Pülleken im Heimbereich, Veltins für die Gästefans

Mit dem Start der neuen Saison dürfen sich die Fans des SVWW auf eine geschmackliche Biervielfalt mit klarem Profil freuen. Im gesamten Heimbereich der BRITA Arena wird Pülleken zur exklusiven Hauptsorte am Zapfhahn: ein mildes, süffiges Helles mit feinem Malzaroma, dezenter Hopfennote und angenehmer Spritzigkeit. Für die Pilsliebhaber unter den Heimfans gibt es an ausgewählten Kiosken zusätzlich Veltins Pilsener. Im Familien- und Kinderblock wird darüber hinaus Karamalz angeboten, sodass auch die jüngsten Fans ihren passenden Begleiter für den Spieltag finden. Im Gästebereich kommt ausschließlich Veltins Pilsener zum Ausschank.

Familienunternehmen trifft Vereins-DNA

Auf Seiten des SVWW blickt man voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit. Tobias Keller, Sprecher der Geschäftsführung des SV Wehen Wiesbaden, betont die strategische Bedeutung der neuen Kooperation: „Die Privatbrauerei Veltins als Familienunternehmen passt perfekt zu unserer DNA. Wir sind besonders stolz, in der professionellen Fußballwelt als erster Club mit Pülleken als Hauptmarke aufzutreten und unseren Fans zusätzlich ein breites Markenspektrum aus dem Veltins-Kosmos anzubieten, vom Veltins Pilsener über Fassbrause bis hin zu Karamalz. Das wird das Stadionerlebnis spürbar weiter verbessern. Strategisch passt diese Partnerschaft hervorragend, gerade weil uns die Wachstumsgeschichte von Pülleken überzeugt hat. Genau diese Dynamik wollen wir gemeinsam in Wiesbaden weiter beflügeln. Mit dieser Kooperation gehen wir bewusst einen neuen Weg, weg vom klassischen Liefervertrag, hin zu einer echten Mehrwertpartnerschaft, von der beide Seiten profitieren, am Spieltag wie auch darüber hinaus bei Konzerten und Events in und rund um die BRITA Arena.“

Bekenntnis zu Region und Fankultur

„Die Partnerschaft mit dem SV Wehen Wiesbaden ist für uns ein logischer Schritt, um unsere Präsenz im professionellen Fußball weiter zu festigen und gleichzeitig die Nähe zum Fan zu suchen“, erklärt Michael Mailänder, Leiter Sponsoring der Brauerei C. & A. Veltins. „Wir bringen mit Pülleken und Veltins zwei Marken in die BRITA Arena, die für Geselligkeit und ehrlichen Genuss stehen. Werte, die hervorragend zur bodenständigen Kultur des SVWW passen.“

Modernisierung und Genuss im Einklang

Die Partnerschaft ist weit mehr als ein klassischer Liefervertrag. Neben der Präsenz an den Zapfhähnen sieht das Konzept eine umfassende Markenpräsenz vor. An den Ausschankstellen werden Pülleken und Veltins gezielt inszeniert und prägen mit einer modernen, geselligen Atmosphäre das Stadionbild. Gleiches gilt für Aktivitäten über den Spielfeldrand hinaus. So erstreckt sich die Zusammenarbeit auf weitere Events sowie auf gemeinsame Social-Media-Aktivierungen.

Der Vertrag ist ligaunabhängig und zunächst bis Sommer 2031 ausgelegt, sodass für beide Parteien Planungssicherheit besteht. Die langfristige Partnerschaft unterstreicht zudem die Nachhaltigkeit des Engagements. Für die Fans ist unterdessen sichergestellt, dass mit Anpfiff in der BRITA Arena für erstklassige Erfrischung gesorgt ist. Auf eine erfolgreiche Partnerschaft und viele emotionale Momente in der BRITA Arena, begleitet von Pülleken.