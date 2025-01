Super Sportwochenende in Winterberg

Winterberg. (ske) Es ist alles angerichtet für den ersten Höhepunkt im neuen Jahr: In der VELTINS-EisArena gastiert vom 3. bis 5. Januar 2025 der IBSF Bob & Skeleton Weltcup. Und der hat es in sich: Ein knappes Jahr nach der spektakulären Winterberger WM 2024 geht es nicht nur um Weltcup-Punkte, sondern auch darum, sich für die WM in Lake Placid (1. März – 16. März 2025) und auch für Olympia vom 6. Februar bis 22. Februar 2026 in Mailand/Cortina d/Ampezzo zu empfehlen und in Stellung zu bringen. Der Weltcup-Express nimmt Fahrt zu diesen beiden Events der höchsten Kufen-Kategorie auf. Der WM- und Olympia-Countdown läuft.

Bob-Bundestrainer René Spies erwartet von seinen Schützlingen, „dass sie gut Bob fahren. Wenn das nicht der Fall ist, sind die anderen ganz einfach da“, sagte er nach den Weltcup Rennen in Sigulda. Bei den Herren sieht er vor allem den Briten Brad Hall im Angriffsmodus. „Er hat jederzeit die Möglichkeit, uns in die Suppe zu spucken.“ Francesco Friedrich, Johannes Lochner und Adam Ammour sind also „gewarnt“, beim Heimweltcup wollen sie sich aber auf keinen Fall die Butter vom Brot nehmen lassen.

In die Suppe spucken

Bei den Frauen genießen Laura Nolte, Lisa Buckwitz und Kim Kalicki beim Heimweltcup ebenfalls ihre Favoriten-Positionen. Gespannt darf man sein, wie sich die US-Amerikanerinnen aus der Affäre ziehen und sich für „ihre“ Heim-WM in Lake Placid einfahren. Das gilt auch für Katrin Beierl und Melanie Hasler, die man immer auf der Rechnung haben muss.

Bei den Skeletonis stellt sich die Frage: Ist Christopher Grotheer wieder fit? Er hatte sich im Training in Sigulda einen (leichten) Muskelfaserriss im Adduktoren-Bereich zugezogen. „Bis Winterberg will ich wieder fit werden.“ Sein Ziel ist es, die Führung im Gesamtweltcup wieder zu erobern. Die Konkurrenz aus Großbritannien mit Matt Weston und Marcus Wyatt ist aber riesengroß. In Lauerstellung: Zhen Yin (China) und der Österreicher Samuel Maier.

Bundestrainer Christian Baude zog nach den Rennen in Sigulda ein „zufriedenes“ Fazit: „Wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren.“ Das gilt auch und besonders für die Frauen. Hannah Neise und Jacka Pfeifer wollen beim Heim-Weltcup voll angreifen – ihre Fans wird das freuen. Kim Meylemans (Belgien), die Österreicherin Janine Flock (in ihrem „dritten Frühling)“ und die Niederländerin Kimberley Bos rechnen sich ebenfalls eine Menge aus.

Heim-Weltcup für Hannah Neise und Jacka Pfeifer

Da derzeit noch die Winterferien laufen und die Hotels in Winterberg sehr gut gebucht sind, rechnen das Sportzentrum Winterberg (SZW) und der BSC Winterberg als versierte und erfahrene Ausrichtergemeinschaft mit einem guten Besuch an den drei Tagen.

Für Partystimmung im VELTINS-Kreisel mit DJ Jürgen Bangert ist ebenfalls gesorgt. Essens- und Getränkestände in der Bahn und Videowände gehören zum „Inventar“. Und Maskottchen Kufi freut sich besonders auf die jungen Gäste. Die Tageskasse ist an allen drei Tagen geöffnet.

Freitag, 3. Januar 2025

9.30 Uhr: Herren Skeleton 1. und 2. Rennlauf

13.00 Uhr: Damen Skeleton 1. und 2. Rennlauf

18.00 Uhr: Skeleton Mixed-Team

Samstag, 4. Januar 2025

11.00 Uhr: Monobob Damen 1. und 2. Rennlauf

14.45 Uhr: Zweierbob Herren 1. und 2. Rennlauf

Sonntag, 5. Januar 2025

9.00 Uhr: Zweierbob Damen 1. und 2. Rennlauf

13.00 Uhr: Viererbob Herren 1. und 2. Rennlauf