„Sundern kann schwimmen“

Sundern vorbildlich in Sachen Schwimmerziehung

Mehr Schwimmkurse in Sundern. Diese wichtige Entscheidung wurde Ende Juli in Sundern gefällt. Ein wichtiger Schritt für die Sicherheit unserer Kinder, denn die Fähigkeit zu schwimmen, kann unter Umständen überlebenswichtig sein.

“Es kommen viele unsichere und ängstliche Kinder zu uns”, berichtet Andreas Lux von seinen Erfahrungen mit den kleinen Schwimmanfängern, „denen müssen wir erst einmal die Angst vor dem Wasser nehmen.“ Nach dem Kurs sind sie dann soweit, dass sie im Wasser des Sunderner Hallenbades laufen können. „Die meisten fühlen sich nach den Unterrichtsstunden gestärkt und sicher im Wasser“, so Lux weiter. „Sie sind hochmotiviert und haben viel Spaß im Wasser.“ Andreas Lux, der die C-Trainer-Lizenz besitzt, kann stolz auf seine Arbeit sein, denn im Schnitt bekommen acht der zehn Kinder zum Abschluss ihr „Seepferdchen“.

Nicht nur Schwimmtrainer Andreas Lux und Petra Frieling, Abteilungsleiterin Schwimmen des TuS Sundern, wissen um die Notwendigkeit von Schwimmkursen für Grundschüler. Mit der Stadt Sundern liegen sie da auf einer Wellenlänge. Da in den letzten Monaten zahlreiche Schwimmkurse ausfallen mussten und infolgedessen viele Kinder nicht schwimmen gelernt haben, lud Bürgermeistermeister Klaus-Rainer Willeke Ende Juli Vertreterinnen und Vertreter der Sorpesee GmbH, der DLRG, der VHS, des TUS Sundern und des Landessportbundes in Hachen (LSB) ein, um gemeinsam zu überlegen, wie diese Herausforderung gemeistert werden kann. Das Ergebnis: Die Sorpesee GmbH schuf freie Zeiten in den Schwimmbädern in Sundern und Hachen, der LSB stellte Zeiten zur Verfügung. Die anderen Beteiligten haben mit den potenziellen Kursleiterinnen und Kursleitern gesprochen, um zu all diesen Zeiten Kurse anbieten zu können.

Auch das Land NRW, hat mit seinem Programm „NRW kann schwimmen“ das Ziel, dass alle Grundschulkinder schwimmen lernen. Hintergrund: Bei den 8- bis 12-Jährigen wird die Nichtschwimmerquote in den meisten wissenschaftlichen Untersuchungen mit rund 20 bis 30 % angegeben. Verschiedene Vereine, die in den Ferien Schwimmkurse anbieten, werden daher vom Land bezuschusst. Auch der TuS Sundern gehörte schon dazu.

Wie schön wäre es doch, wenn noch mehr Kommunen es den Sundernern gleichtäten und wir dann sagen könnten: „Sauerland kann schwimmen“.