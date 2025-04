Sundern blüht auf!

Großes Frühlingsfest in Sundern am 13. April 2025

Der Frühling steht vor der Tür – und was gibt es Schöneres, als gemeinsam die ersten warmen Sonnenstrahlen zu genießen, Freunde zu treffen, gemütlich zu bummeln oder sich ein frisches Frühlingsoutfit zu gönnen? Das große Frühlingsfest in Sundern am Sonntag, den 13.04.2025, bietet dafür den perfekten Anlass. „Auch in diesem Jahr wird das Frühlingsfest wieder ein echtes Highlight – mit einem bunten Programm für die ganze Familie“, so die Veranstalter der Wi.Sta Sundern-Sorpesee GmbH, die das beliebte Fest organisiert und umgesetzt haben.



Ein Tag voller Aktionen, rund 60 Ausstellern und verkaufsoffenem Sonntag

Ab 12 Uhr laden rund 60 Aussteller in der Fußgängerzone von Sundern zum Entdecken, Probieren und Staunen ein. Mit dabei sind auch wieder verschiedene Garten- und Landschaftsbauer, die zeigen, wie der eigene Garten in eine grüne Wohlfühloase verwandelt werden kann.



Neben handgefertigten Produkten wie Schmuck, Dekoartikeln oder selbstgenähten Textilien bietet das Frühlingsfest auch zahlreiche kulinarische Leckerbissen – von herzhaft bis süß, vom Grillstand bis zum Foodtruck ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.



Ab 13 Uhr öffnen die Sunderner Einzelhändler ihre Türen und laden bis 18 Uhr zum entspannten Sonntags-Shopping ein. Neben neuen Kollektionen und tollen Angeboten warten in vielen Geschäften wieder besondere Aktionen auf die Besucher – ein Bummel durch die Fußgängerzone in Sundern lohnt sich also doppelt!



Bunte Unterhaltung für Groß und Klein

Für fröhliche Stimmung in der gesamten Fußgängerzone sorgen auch in diesem Jahr wieder verschiedene Walking Acts – mit dabei ist der beliebte Pantomime-Künstler Bastian aus Berlin, der mit seinem „rollenden Garten“ die Besucher erneut zum Schmunzeln bringt.



Neu dabei sind ein fantasievoller Grashüpfer auf Stelzen, der mit seinen langen Beinen garantiert alle Blicke auf sich zieht, sowie seine fröhliche Begleiterin, eine freche Biene im Kostüm, die jeden begeistern wird.

Auch musikalisch wird es beim Frühlingsfest in Sundern lebendig: Die Band Rumbacoustic sorgt mit mitreißenden Rhythmen für echte Frühlingsstimmung entlang der gesamten Flaniermeile.



Die beliebte Modenschau darf auch in diesem Jahr nicht fehlen: Direkt am Ladenlokal „Ewelina – Fashion for Woman“ werden ab 13.30 Uhr aktuelle Frühjahrs- und Sommertrends für Damen und Herren präsentiert – ein echter Hingucker mitten in der Innenstadt!



Kinderprogramm auf dem Franz-Josef-Tigges-Platz

Der Franz-Josef-Tigges-Platz verwandelt sich in diesem Jahr in eine grüne Oase, die zum Verweilen und Entspannen einlädt. Ein Team der Balver Festspiele sorgt mit ihrem Kinderschminken dafür, dass Kinderaugen garantiert strahlen. Eine Bühnenbespielung gibt es diesmal nicht – der Fokus liegt auf Mitmachaktionen und gemütlichem Verweilen. Für noch mehr Spaß und Kreativität sorgt Tesis Ideenreich mit Spiel- und Bastelaktionen, bei denen die kleinen Gäste ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Und auch in der Fußgängerzone gibt es noch jede Menge zu entdecken: Ein Feuerwehrauto, das die Kinder aus nächster Nähe erforschen können, und für alle, die Lust auf Abenteuer haben, gibt es die Möglichkeit, beim Baggerfahren ihr Können zu testen!



Oldtimer-Parade auf dem Rathausplatz

Auch Oldtimer-Fans kommen wieder auf ihre Kosten: Ab ca. 14 Uhr treffen die historischen Fahrzeuge auf dem Rathausplatz ein und werden durch die KFZ-Sachverständigen Martins & Kracht fachkundig vorgestellt. Zuvor dreht der Oldtimerkorso eine Runde durch die Ortschaften – ein echtes Highlight für Groß und Klein.

Der Initiator des Oldtimertreffens, Herbert Müller, lädt zudem zu Kaffee und Waffeln ins Museum „Alte Kornbrennerei“ ein, das direkt hinter der Brücke bei der Polizei liegt. Für einen Gang durch das Museum sollten Sie sich auf jeden Fall etwas Zeit nehmen.



Kulinarik für jeden Geschmack

Natürlich kommt auch der Genuss nicht zu kurz: Ob deftige Grillspezialitäten, Falafel, griechische Köstlichkeiten – das kulinarische Angebot ist abwechslungsreich und lädt zum Schlemmen ein. Ergänzt wird es durch Süßwarenstände, Eis und viele weitere Leckereien, die von Foodtrucks und Sunderner Vereinen angeboten werden.



Am Samstag, 12.04.2025 wieder Kaffeeklatsch in Westenfeld

Die beiden Einzelhändler Schuhhaus Schauerte und Männer Mode Schauerte in Westenfeld laden übrigens erneut einen Tag vor dem Frühlingsfest – also am 12.04.2025 – wieder zu ihrem beliebten Kaffeeklatsch ein. Ihre Geschäfte sind bis 18 Uhr geöffnet und Sie können nach Lust und Laune, und ab 12 Uhr bei leckerem Kaffee und Kuchen die neuesten Kollektionen mit tollen Rabatt-Aktionen ergattern. So macht Einkaufen doch richtig Spaß!

„Wir alle freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher und bedanken uns bei den Sponsoren, ohne deren Unterstützung ein solches Fest nicht möglich wäre. Die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes, das in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Sundern, der Feuerwehr und der Polizei entwickelt wurde, kann nur dank der Unterstützung der Firma Hilgenroth und dem westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband e.V. Stadtverband Sundern umgesetzt werden. Auch hierfür danken wir herzlich. Sundern blüht auf! Kommen

Sie vorbei und überzeugen Sie sich vor Ort davon. Wir freuen uns auf Sie“, so Sophia Reddig, die die Veranstaltung federführend begleitet.



Verkehrshinweise zum Frühlingsfest am 13.04.2025:

Samstag, 12.04.2025, ab 20:00 Uhr bis Sonntag, 13.04.2025, 22:00 Uhr: Sperrung des Franz-Josef-Tigges-Platzes inkl. Parkplätze

Sonntag, 13.04.2025, 07:00 – 22:00 Uhr: Sperrung der Fußgängerzone und des verkehrsberuhigten Bereiches (Polizei bis Kreisverkehr), inkl. Dr.-Josef-Kleinsorge-Platz und Levi-Klein-Platz

Parkplätze „Schimmerlingshof“ bleiben geöffnet

Anwohnerparkplätze am Ende von Jostes Gässchen sind während der Veranstaltung nicht erreichbar. Die dort aufgestellten Poller befinden sich im Privatbesitz.