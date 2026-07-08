Süße Versuchung aus der Chocolaterie in Meschede: Ron Knape kündigt neue Schokoladenkreation an

Chocolatier und Konditormeister Ron Knape präsentierte dabei nicht nur die Philosophie hinter seinen mehrfach ausgezeichneten Bean-to-Bar-Schokoladen der Benediktinerabtei, sondern gab auch einen Ausblick auf eine ganz neue Schokoladenkreation.

Im Mittelpunkt an diesem Dienstagmorgen stand die handwerkliche Herstellung der sogenannten Bean-to-Bar-Schokoladen. Dabei werden sämtliche Arbeitsschritte, von der Auswahl der Kakaobohnen über das Rösten und Vermahlen bis hin zum Conchieren und Gießen der Tafeln, in der eigenen Chocolaterie der Abtei Königsmünster in Meschede durchgeführt. „Dieser aufwendige Herstellungsprozess ermöglicht einen deutlich größeren Einfluss auf Aroma, Schmelz und Qualität, als es bei der Verarbeitung industriell gefertigter Schokolade der Fall ist“, erklärt Chocolatier Ron Knape. Besonderen Wert legt die Abtei auf die Verbindung ihrer Schokoladen mit den internationalen Kontakten der Benediktiner. Bereits erschienen sind eine Mokka-Schokolade mit Bezug zu Tansania sowie die „Bean-to-Bar Peru“, eine Milchschokolade mit 53 Prozent Kakaoanteil. Während die Tansania-Schokolade fair gehandelten Kaffee aus einer Partnerregion aufgreift, entstand die Peru-Edition als Hommage an die langjährige Wirkungsstätte von Papst Leo XIV. in Nordperu.

Erneute Auszeichnung für Ron Knape

Die hohe Qualität der handwerklichen Arbeit wurde erst kürzlich erneut bestätigt. Bereits zum vierten Mal in Folge erhielten Ron Knape und sein Team den Ehrenpreis des Landes Nordrhein-Westfalen „Meister.Werk.NRW“. Mit der Auszeichnung würdigt das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Betriebe, die sich durch handwerkliche Qualität, regionale Verwurzelung und gesellschaftliches Engagement auszeichnen.

Auch beim diesjährigen German Chocolate Award an der Bundesakademie des Bäckerhandwerks in Weinheim überzeugte Knape die Fachjury. Unter rund 250 Einsendungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde seine Kreation „Bean-to-Bar Peru“ mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Die Auszeichnung unterstreicht die hohe handwerkliche Qualität der in der Abtei vollständig selbst produzierten Schokolade.

Während die ausgezeichnete Peru-Schokolade bereits in den Abteiläden erhältlich ist, arbeitet der Chocolatier schon an der nächsten Bean-to-Bar-Kreation. Die neue Schokolade soll sich thematisch an Indien orientieren und befindet sich derzeit noch in der Entwicklungsphase. Verschiedene Gewürze und Aromen werden getestet, bevor die neue Sorte voraussichtlich zum Adventsmarkt Ende des Jahres vorgestellt wird.

Quelle: Patricia Korn Die vielfältige Auswahl an Schokoladenkreationen in der Abteigaststätte in Meschede.

Abtei-Sommer startet mit festlichem Konzertabend

Neben der Chocolaterie stellte die Abtei Königsmünster auch das Programm des diesjährigen Abtei-Sommers vor. Mit einem abwechslungsreichen Angebot lädt die Benediktinerabtei in den Sommermonaten dazu ein, den Klosterberg als Ort der Kultur, Begegnung und Besinnung zu erleben.

Den Auftakt bildet am 12. Juli das Konzert „Innehalten. Danke sagen.“ in der Abteikirche. In den darauffolgenden Wochen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit Konzerten, spirituellen Impulsen, Führungen, Vorträgen und kulturellen Veranstaltungen. Ziel des Abtei-Sommers ist es, Menschen unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit einzuladen, die besondere Atmosphäre der Abtei kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die ausgezeichneten Schokoladen sowie viele weitere Spezialitäten aus der Konditorei und Chocolaterie der Abtei Königsmünster sind in den Abteiläden in Meschede und Olsberg sowie im Onlineshop der Abtei erhältlich: Chocolaterie