Sucht-Vorbeugung: Interaktiver Elternabend in Warstein

Aktionen bieten ein aufbauendes Sucht-Präventionsangebot für alle

Dem freiwilligen Zusammenschluss PiT gehören unter anderem das Kreisgesundheitsamt, die regionalen Jugendämter, die Kreispolizeibehörde Soest, das Medienzentrum des Kreises Soest, Fachkräfte aus der Schulsozialarbeit, die Suchtberatung der Diakonie und die LWL-Kliniken an.

Vor den Sommerferien führten die jetzigen 9er-Klassen im Stadtgebiet den „Alkohol-Parcours“ durch. Die jetzigen 8. Jahrgänge sahen kürzlich das interaktive Theaterstück der Spielgruppe Mensch!Theaterin der Neuen Aula in Belecke bzw. dem Forum des Gymnasiums. „Da das Thema Sucht vielfältig und breit gefächert ist, bedarf es einer zielgruppenspezifischen Angebotsstruktur“, erklärt Alexa Krause von der Abteilung Gesundheit des Kreises Soest. In dem Theaterstück wird Sucht ganzheitlich thematisiert und durch Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern auch immer deren Perspektive mit eingeholt. Der sich in der 9. Klasse anschließende Alkohol-Parcours stellt den Konsum von Alkohol in den Vordergrund. „Zunehmend haben auch Suchtmittel wie Vapes bzw. Nikotin und Cannabis eine höhere Relevanz“, schildert Kerstin Westermann, vom Jugendamt der Stadt Warstein aus dem Bereich Jugendschutz.

Im Anschluss an das Theaterstück traf sich der Arbeitskreis PiT. „Aktuell planen wir für die Stadt Warstein einen interaktiven Elternabend. Es ist sehr schwer, die Eltern ins Boot zu holen und sie für das Konsumverhalten ihrer Kinder zu sensibilisieren“, so Kerstin Westermann weiter, und Alexa Krause ergänzt: „Anders als bisher soll durch aktive Kommunikation und spielerisches Ausprobieren mit den Eltern diskutiert werden. Wir möchten einen klassischen Vortragsabend mit erhobenem Zeigefinger vermeiden.“

Der interaktive Elternabend findet statt am Mittwoch, 25. November, um 18 Uhr in der Neuen Aula Belecke. Interessierte sind herzlich eingeladen sich diesen Termin vorzumerken. Nähere Informationen erfolgen zeitnah unter anderem über die Homepage der Stadt Warstein.