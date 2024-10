Suchet Frieden

Was brauchen wir für den Frieden? Was können sie selbst dafür tun? Wie entsteht Frieden – Frieden mit mir selbst, unter den Menschen, Frieden mit Gott? Was kann uns helfen, die Hoffnung auf den Frieden nicht zu verlieren? Diese Fragen bewegen die Menschen seit biblischen Zeiten.

Auch in der Musik haben Komponisten aller Epochen Fragen nach Frieden auf Erden immer neu gestellt und Antworten gesucht. Das Vokalensemble Canteremo unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Gerd Weimar hat mit Werken aus 400 Jahren Musikgeschichte eine eigene Suche nach dem Frieden zusammengestellt. Das Programm erklingt im Sauerland gleich dreimal: Am 9.11. um 19 Uhr in der Auferstehungskirche Arnsberg, am Sonntag 10.11. um 17 Uhr in der Abtei Königsmünster in Meschede (hier spricht Pater Vincent Grunwald OSB zum Thema) und am Sonntag 17.11. um 18 Uhr in der Pfarrkirche Maria Königin des Friedens in Oberrödinghausen. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Chorarbeit sind willkommen.

Das Vokalensemble Canteremo unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Gerd Weimar

Auf die Zuhörer warten rund um das Thema Frieden u.a. Werke von Johann Sebastian und Johann Michael Bach, Heinrich Schütz, Rudolf Mauersberger und Knut Nystedt. Die Trauer und Verzweiflung im Angesicht von Krieg und Leid hat ebenso ihren Platz wie das Flehen um Gottes Beistand. Auch das Vertrauen auf Gottes Zusage wird musikalisch erlebbar, und Visionen von Frieden werden in Klängen lebendig.

Selten aufgeführt: Mauersbergers „Motette vom Frieden“

Zwei zentrale Werke von Rudolf Mauersberger (1889-1971) bilden die Klammer des Programms. In seinem wohl berühmtesten Stück „Wie liegt die Stadt so wüst“ verarbeitete Mauersberger 1945 unmittelbar die selbst erlebte Zerstörung der Stadt Dresden und wählte dazu Bibelworte über das zerstörte Jerusalem. Acht Jahre später, in der Zeit des Neubeginns, komponierte der langjährige Kantor der Dresdender Kreuzkirche die „Motette vom Frieden“. Das umfangreiche und äußerst anspruchsvolle Chorwerk ist heute weitgehend unbekannt – es gibt keine erhältliche Aufnahme und auch in den Streamingdiensten sucht man es vergeblich.

Im Vokalensemble Canteremo singen 19 versierte Sängerinnen und Sänger aus dem gesamten südwestfälischen Raum – von Dortmund bis Soest, von Hamm is Hemer – gemeinsam. Gegründet wurde es während der Corona-Pandemie. Anfang 2023 konnte Gerd Weimar als Chorleiter gewonnen werden.

Konzerte „Suchet Frieden“Vokalensemble Canteremo Sa. 09.11. um 19 Uhr | Auferstehungskirche ArnsbergSo. 10.11. um 17 Uhr | Abtei Königsmünster in Meschede So. 17.11. um 18 Uhr | Pfarrkirche Maria Frieden in Menden-Oberrödinghausen Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten