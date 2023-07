Wolfgang Krämer: ein ungewöhnlicher Landschaftsfotograf

Schon im Alter von zwölf Jahren hat der heute 66-jährige Wolfgang Krämer sein erstes Geld als Fotograf für die örtliche Tageszeitung verdient. „Seitdem war klar, dass ich Fotograf werde“, sagt der Fotografenmeister, der jetzt in Lenne wohnt und vor einigen Tagen seine Galerie in Schmallenberg eröffnet hat.

„Nach der mittleren Reife absolvierte ich die klassische, handwerkliche Ausbildung mit Lehre und Gesellenzeit. 22 Jahren konnte ich dann in Hamburg die Meisterprüfung ablegen. Direkt danach habe ich in Münster mein erstes Studio für Architektur-, Werbe- und Industriefotografie eröffnet.“

Wolfgang Krämer stellte dann jedoch fest, dass sich die (damalige) Werbebranche nicht mit seiner Einstellung zu Umweltschutz, Natur- und Menschenrechten vereinbaren ließ. „Ich hängte die Fotografie zunächst an den Nagel und leitete ein ökologisches Modellprojekt des Landes NRW“, berichtet Krämer.

Quelle: Wolfgang Krämer

Im Jahr 2000 brachte ihn eine Tauchund Berg-Expedition nach Island wieder zurück zur Fotografie. Wolfgang Krämer: „Meine Aufnahmen erschienen in Katalogen der Outdoor-Branche, ich veröffentlichte Reiseberichte in verschiedenen Fachzeitschriften und hielt Multi- Media-Vorträge.“ Danach lebte der in 1957 in Herten geborene Westfale 20 Jahre im Alpenvorland und plante für ein renommiertes Holzingenieurbauunternehmen moderne Holzhäuser. Nebenberuflich blieb er als Fotograf in den Sparten Architektur-, Interieur- und Industriefotografie tätig. Immer wichtiger wurde in den vergangenen Jahren für den leidenschaftlichen Fotografen das, was man als „künstlerische Landschaftsfotografie“ bezeichnen könnte: Die Suche nach „dem Wesen“ einer Landschaft. „Um die Bildaussage optimal zu den Betrachtern zu bringen, habe ich mich sehr stark mit dem Fine-Art-Printing beschäftigt“, so Wolfgang Krämer beim Rundgang durch die Ausstellung in der neuen Galerie in Schmallenberg.

Seine Fotografien zeigt der Neu-Schmallenberger in Einzelausstellungen oder Gemeinschaftsausstellungen. Seit dem Frühjahr 2021 wohnt Wolfgang Krämer im Schmallenberger Sauerland. Der Fotografie widmet er weiterhin einen Großteil seiner freien Zeit. „Zurzeit bereite ich eine Workshop-Reihe vor, bei der ich die Erfahrung aus 50 Jahren Fotografie an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen weitergeben werde. Und seit dem 15. Mai können meine Fotografien von Donnerstag bis Samstag in der Galerie in der Oststraße 44 in Schmallenberg angeschaut und bei Gefallen gerne gekauft werden.“

Wolfgang Krämer, Oberer Taasberg 22, 57392 Schmallenberg, wolfgang@wk-photographer.com www.wk-photographer.com