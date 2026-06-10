„Stückwerk“: Ausstellung der Künstlerin Beate Ruberg in der Werkstattgalerie Der Bogen

Im Rahmen des Kultursommers Arnsberg präsentiert die Werkstattgalerie Der Bogen, Möhnestraße 59, eine Ausstellung der Künstlerin Beate Ruberg. In die Ausstellung einführen wird die Kunst-Expertin Irmingard Lehmann-Stelter. Die Eröffnung findet am Sonntag, 14. Juni, um 17.00 Uhr in den Räumen der Galerie statt. Kunstinteressierte, Kulturfreund:innen und Gäste sind herzlich eingeladen.

„STÜCKWERK“ lautet der Titel der Ausstellung, die auf der weitläufigen Ausstellungsfläche der Werkstatt-Galerie zu sehen ist. Der Titel ist zugleich das Programm zur künstlerischen Vorgehensweise: „Das Fragmentarische, Experimentelle und auch der Zufall: Finden, ohne zu suchen – spielen eine wichtige Rolle in meiner künstlerischen Praxis“, erläutert die Künstlerin ihre Werke. Die im Kontext zeitgenössischer Kunst häufiger abwertend gestellte Frage: „Ist das Kunst, oder kann das weg?“, beantwortet Beate Ruberg positiv: „Daraus kann Kunst entstehen „.

Scheinbar wertlose, zur Entsorgung bestimmte Fundstücke haben für sie ein unerschöpfliches Anregungspotenzial. Dazu zählen Papiere aller Art, Haushalts- und Industrietextilien oder auch Objekte. Diese aus ihrem ursprünglichen Bedeutungs- und Funktionszusammenhang herausgefallenen „Fundstücke“ sind Ausgangspunkt für ihre Gestaltungsideen. Diese werden kombiniert mit Fragmenten eigener Zeichnungen, Malerei und Fotos.

Die Ausstellung ist Teil des diesjährigen Kultursommers Arnsberg, der mit einem abwechslungsreichen Programm die kulturelle Vielfalt der Region sichtbar macht und Kunstschaffenden eine Plattform für ihre Arbeiten bietet.

Zur Vernissage begrüßen Künstler:innen der Werkstattgalerie ihre Gäste zu einem gemeinsamen Austausch mit der Künstlerin. Der Eintritt zur Eröffnung ist frei. Die Ausstellung läuft bis zum 30.06.2026 und kann zwischen 17.00 und 19.00 Uhr besucht werden. Gruppenführungen sind auf Anfrage möglich: Tel. 02932/201-1120