Studienwahl mit Herz und Verstand

Empfehlungen zu den landesweiten Wochen der Studienorientierung von Studienberaterin Kerstin Sobkowiak von der Fachhochschule Südwestfalen

Von Mitte Januar bis Anfang Februar finden in Nordrhein-Westfalen die jährlichen Wochen der Studienorientierung statt. Zahlreiche Hochschulen sind mit Informationsveranstaltungen dabei, darunter auch die Fachhochschule Südwestfalen. Zum Angebot gehören Informationen zu Studiengängen, aber auch Online-Seminare und Workshops zur generellen Studienorientierung.

Kerstin Sobkowiak gehört zur Allgemeinen Studienberatung der Fachhochschule Südwestfalen für den Standort Meschede. Sie hält die Wochen der Studienorientierung vor allem für junge Menschen für wichtig, die im nächsten Jahr ihren Schulabschluss machen. „Man kann sich zeitlich gebündelt sehr umfassend informieren und einen Überblick über Studienangebote bekommen“, so Sobkowiak. „Anschließend hat man noch genug Zeit, nächste Schritte zu planen.“

Vorab empfiehlt sie einen Selbsttest, beispielsweise den Studium-Interessentest auf hochschulkompass.de oder Check-U, das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit. „Das öffnet die Augen für Möglichkeiten, die man nicht auf dem Schirm hat und hilft, das eigene Interesse zu erkunden.“

Wer schon wisse, was sie oder er studieren möchte, sollte sich gezielt verschiedene Hochschulen anschauen und diese vergleichen. Wer nicht, solle mit dem Verstand, aber vor allem auch mit Herz oder Bauch entscheiden, welche Studienfelder in die engere Wahl kommen. Mindestens ebenso wichtig wie Berufsaussichten sei für die Studienwahl das eigene Interesse. „Dann ist die Chance viel höher, auch in schwierigen Zeiten in Studium und Beruf gut durchzukommen“, meint Sobkowiak. In jedem Falle helfe es, sich richtig gut zu informieren.

Hierzu können Studieninteressierte die Infoveranstaltungen und Workshops der in Frage kommenden Hochschulen besuchen und auf deren Webseiten surfen. Welches Studium passt zu mir? Werde ich im Studium gut begleitet? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, rät Kerstin Sobkowiak, wo immer möglich auch direkt mit Studierenden zu sprechen und Schnupperangebote wahrzunehmen. All das geht in diesen Wochen der Studienorientierung auch online.

Nähere Informationen zu den Angeboten der Fachhochschule Südwestfalen in den Wochen der Studienorientierung gibt es unter www.fh-swf.de/cms/wdso. Alle Angebote von Hochschulen in Nordrhein-Westfalen sind zu finden unter: www.zsb-in-nrw.de

Allgemeine Studienberatung der Fachhochschule Südwestfalen

Kerstin Sobkowiak und ihre Kolleg*innen von der Allgemeinen Studienberatung stehen auch in den übrigen Wochen des Jahres für persönliche Beratung zur Verfügung – per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz. Die Beratung erfolgt personenzentriert, ergebnisoffen und kostenlos. Auf dem Programm stehen zudem Online-Seminare und Workshops zur Studienorientierung in regelmäßigem Turnus. Die Allgemeine Studienberatung vermittelt Hochschulpraktika, Schnupperstudienplätze und Treffen mit Studierenden. Mehr Infos unter: www.fh-swf.de/studieninteressierte