Strickliesel-Challenge – Wer stellt sich der Herausforderung?

Die Ost- und Weststraße mit einem gestrickten Schlauch umrunden

Stricken für einen gemeinsamen Rekord. Im Rahmen von „Die Textile 2021 – Festival für Textile Kunst“ ist eine besondere Aktion geplant. Im „Stricklieselprojekt“, welches durch die LWL-Kulturstiftung gefördert wird, werden verschiedene Institutionen, Schulen, (Kinder- und Jugend-)Gruppen, Vereine, Teams als auch Betriebe gesucht, die sich gemeinsam der Herausforderung stellen möchten, die Ost- und Weststraße in Schmallenberg durch einen gestrickten Schlauch zu umrunden. Die Challenge wird am 15. April um 11.00 Uhr im Rathaus gestartet und am 12. Juni am Schützenplatz beendet. Das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg, in Kooperation mit der Holzbildhauerin Sandra Tusch-Dünnebacke, lädt alle zum Mitmachen ein.

2018 wurde mit Hilfe der von der Bildhauerin Sandra Tusch- Dünnebacke geschnitzten, lebensgroßen“ Strickliesel bereits die Stadthalle mit einem gestrickten Schlauch erfolgreich umrundet. 2021 wird der Weg länger: Schaffen es die Schmallenberger Gruppen, sogar die Ost- und Weststraße miteinander zu verbinden?

Ihre Rundreise startet die Strickliesel am 15. April um 11.00 Uhr im Rathaus in Schmallenberg, wo Bürgermeister Burkhard König samt Mitarbeiter*innen der Stadt als erstes einen Beitrag zur Strick-Herausforderung leisten. In den folgenden Wochen, bis zum Finale des Festivals am 12.06.2021, reist die Strickliesel in Intervallen von zwei bis drei Tagen zwischen den teilnehmenden Gruppen weiter.

Sandra Tusch-Dünnebacke koordiniert dabei das Projekt, vergibt Termine, gibt Anleitungen und organisiert den Transport der Strickliesel und des Materials. „Mitmachen kann wirklich jede und jeder“, sagt sie und freut sich auf eine bunte Mischung an teilnehmenden Gruppen. „Es geht darum, die Gemeinschaft zu stärken, neue Verknüpfungen zu schaffen, Erinnerungen zu wecken und um den gemeinsamen Austausch – natürlich auch um den neuen Schmallenberger Rekord.“ Für die Sichtbarkeit und Nachvollziehbarkeit wird dazu jedes Stück Schlauch einer teilnehmenden Gruppe farblich markiert und per Label gekennzeichnet.

Ob Institutionen, Wohngemeinschaften, Schulklassen, (Kinder- und Jugend-)Gruppen, verschiedene Vereine aus allen Sparten, private Teams oder auch Betriebe ­– alle, jeden Alters, die sich der Herausforderung stellen, mitstricken und weitere Informationen möchten, sind eingeladen sich ab sofort bei Holzbildhauerin Sandra Tusch-Dünnebacke, unter der Telefonnummer 02725-220736 oder per Mail an post@holzbildhauer-tusch.de, zu melden.

Weitere Informationen zum Festival „Die Textile 2021“ sind auf www.die-textile-schmallenberg.de, auf Facebook unter „TextileWerkstattSchmallenberg“ sowie auf Instagram unter „dietextile“ zu finden.

Das Gesamtfestival wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, der LWL-Kulturstiftung und dem Hochsauerlandkreis gefördert. Mit finanzieller Unterstützung der Bürgerstiftung der Sparkasse Schmallenberg, der Sparkasse Mitten im Sauerland, der Volksbank Bigge-Lenne eG, der Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial Versicherung und Firma Falke KGaA.