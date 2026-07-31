Streichquartett „KWARTEDT“ im Rahmen des Abteisommers zu Gast in der Abtei Königsmünster

Alle vier Mitglieder studieren dort an der Folkwang Universität der Künste, sie stammen aus verschiedenen Teilen Deutschlands, darunter auch Meschede. Die vier jungen MusikerInnen haben kurz nach ihrem gemeinsamen Studienbeginn im Herbst 2023 ihr Quartett gegründet. Seitdem arbeiten sie als Streichensemble kontinuierlich an der gemeinsamen musikalischen Entwicklung, immer wieder auch begleitet von Dozentinnen der Hochschule. Das Ensemble besteht aus Franziska Kothner (Violine), Hannah Boeninger (Violine), Lukas Remmel (Viola) und Lars Franke (Violoncello) und ist untereinander musikalisch sowie auch freundschaftlich stark verbunden. Es präsentiert ein vielseitiges Repertoire von klassischer Kammermusik über Jazz/Pop bis hin zu ausgewählten modernen Arrangements.

Mit klanglicher Präzision, Spielfreude und stilistischer Offenheit arbeiten die Vier immer wieder an neuen und alten Werken und freuen sich, ihre Musik einem bunten Publikum darzubieten. Zu hören war das Kwartedt bereits bei verschiedenen Anlässen, darunter im Essener Haus der Geschichte sowie bei privaten Feiern. Auch in Meschede beglückten die Vier letztes Jahr ihr Publikum im Seniorenzentrum St. Elisabeth und in der Fußgängerzone. Mit einem zum Anlass passenden Programm ist das Streichquartett auch in diesem Jahr wieder in Meschede zu Gast und im Rahmen des AbteiSommers 2026 zu hören – und zwar am Dienstag, 04. August um 20 Uhr in der Abteikirche des Klosters der Benediktiner. Der Eintritt ist frei.

Im Anschluss sind alle ZuhörerInnen herzlich eingeladen, bei Brot und Wein (gegen einen kleinen Geldbetrag) noch etwas auf dem Kirchplatz vor der Oase zu verweilen. Das Kwartedt und die Abtei freuen sich auf zahlreiche BesucherInnen!

Kostenlose Führungen durch das Klostergelände

An den Samstagen der Sommerferien (1.8., 8.8., 15.8., 22.8. und 29.8.) bieten die Mönche kostenlose Führungen durch Kirche und Klostergelände an. Treffpunkt ist um 10 Uhr und um 14 Uhr am AbteiForum. Im AbteiForum gibt es leichte, sommerliche Gerichte aus der Küche, und der Konditormeister lädt am Nachmittag zum Kuchenbuffet ein. Ebenso lädt ein Missionsbasar zum Stöbern ein (der Missionsbasar endet am 22. August). Nach der Mittagshore (12.15 Uhr in der Abteikirche) besteht die Möglichkeit zu einer persönlichen Segnung.

Mitmachangebot für Kinder

An den Donnerstagen gibt es ein Angebot für Kinder von 5 bis 10 Jahren: Am 6. August heißt es: „Wir stellen dufte Seife her“. Weitere Nachmittage finden am 14.8. (Freitag!), 20. und 27.8. statt. Die Nachmittage beginnen jeweils um 15.00 Uhr. Treffpunkt ist der Brunnen vor der OASE. Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro.

Alle Veranstaltungen des Abteisommers sind unter https://koenigsmuenster.de/abteisommer/ zu finden.