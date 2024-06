Straßenmalerfestival und Live-Band Müller-Meier-Schulze

Samstag, 29. Juni 2024

Start ins Wochenende am 29. Juni mit der Live-Band Müller-Meier-Schulze. Ab 19 Uhr heizen sie auf dem Marktplatz in Medebach die Stimmung an. Auch das mögliche Deutschland-Spiel wird live übertragen.

Kunterbunter Nachmittag mit internationalen Künstlern

Um 11:00 Uhr eröffnet das Straßenmalerfestival auf der Bühne am Marktplatz in Medebach. Ein kunterbunter Tag voller Kreativität und Vielfalt. Internationale Straßenmaler, heimische Künstler, zahlreiche Aussteller und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm erwarten die Besucher. Hier die Liste der internationalen Künstlerinnen und Künstler:

Agnes Preszler Italien

Kole Milivoj Serbien

Stefan Polack Deutschland

Lydia Hitzfeld Deutschland

Vanessa Hitzfeld Deutschland

Martino Pitture Italien

Nikolaj Arndt Deutschland

Serena Montagino Deutschland

Melina Berg Deutschland

Programm-Highlights:

11:30 Uhr: Kinderfilm „Waldulin" von Ellen Borgmann. Der Film thematisiert Vorurteile, Ehrlichkeit und Zusammenhalt. Im Anschluss gibt es eine Autogrammstunde mit den Protagonisten.

12:00 Uhr: Matthias Becker begeistert mit Live-Musik auf der Bühne.

14:00 Uhr: Talentierte Showtanzgruppen präsentieren ihr Können.

18:00 Uhr: Krönender Abschluss mit der Siegerehrung des Straßenmalerfestes.

Rund um das Festival bieten knapp 50 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen an. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt – eine breite Auswahl an Speisen und Getränken lässt keine Wünsche offen.