Straßen bauen. Menschen entwickeln. Zukunft gestalten.

Bei TRIPPE in Schmallenberg beginnt Karriere mit einer guten Ausbildung. Drei Generationen der Unternehmerfamilie, Landessieger, Meister, internationale Nachwuchskräfte und berufliche Umsteiger zeigen, welche Perspektiven das moderne Bauhandwerk bietet.



Manchmal beginnt eine Erfolgsgeschichte ganz anders als erwartet. Franz Trippe senior war gelernter Schlosser, bevor er den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und den Grundstein für die heutige Bauunternehmung TRIPPE legte. Aus handwerklichem Können, Mut und Unternehmergeist entstand ein Familienunternehmen, das heute in dritter Generation geführt und weiterentwickelt wird.



Sohn Stefan Trippe lernte Straßenbauer, absolvierte die Meisterprüfung und übernahm Verantwortung im Betrieb. Heute steht mit seinem Sohn Franz die dritte Generation bereit. Auch er hat das Straßenbauhandwerk von Grund auf gelernt und seinen Meister gemacht. Für die Familie ist dieser Weg Programm: Wer führen will, soll wissen, wie die Arbeit auf der Baustelle funktioniert.



Ausbildung, die Sieger und Meister hervorbringt

Ausbildung ist bei TRIPPE deshalb weit mehr als Nachwuchsgewinnung. Immer wieder gehören die jungen Straßenbauer des Unternehmens zu den Besten ihres Jahrgangs.



Einer von ihnen ist Felix Hecek. Der heute 26-Jährige wurde 2021 Kammer- und Landessieger und gehörte beim Bundesleistungswettbewerb zu den besten Nachwuchsstraßenbauern Deutschlands. Inzwischen hat er den nächsten Schritt gemacht: „Ich habe letztes Jahr meinen Meister gemacht und bin jetzt auch als Meister hier in der Firma.“



Sein Beispiel zeigt, wie schnell aus Ausbildung Karriere werden kann. Gleichzeitig verändert sich das Berufsbild. Digitale Vermessung, GPS-Systeme, Tablets und digitale Baustellenpläne gehören längst zum Alltag. Schachtmeister erhalten ihre Projekte aufs Tablet, Tagesberichte und Aufmaße werden digital bearbeitet und moderne Rover-Systeme zum Vermessen und Abstecken eingesetzt.



Auch Auszubildende arbeiten früh mit dieser Technik. So verbindet TRIPPE klassisches handwerkliches Können mit einer zunehmend digitalisierten Bauwelt.



„Ich habe eine gute Ausbildung bekommen und bin natürlich stolz darauf, damals bei den Besten dabei gewesen zu sein. Heute bin ich Meister – und genau diesen Weg möchte ich weitergehen.“

Felix Hecek, Straßenbaumeister und ehemaliger Landessieger



Neue Heimat, neuer Beruf, neue Perspektiven

Dass gute Ausbildung Grenzen überwinden kann, zeigt Aga Adula Duguma. Er kam aus Äthiopien nach Deutschland und befindet sich inzwischen im dritten Ausbildungsjahr. Dabei bringt er eine besondere Voraussetzung mit: In seiner Heimat hat er bereits Bauingenieurwesen studiert. „Die theoretischen Kenntnisse hatte ich schon. Hier habe ich vor allem praktische Erfahrungen gesammelt“, sagt er. Die Baustelle ergänzt damit, was er zuvor an der Hochschule gelernt hat. Entscheidend seien dabei auch die Kollegen gewesen, die ihm neue Arbeitsschritte erklärt und ihn unterstützt hätten.



Seine Zukunft sieht Aga im Sauerland: „Ich möchte hierbleiben und hier arbeiten.“ Nach der Ausbildung möchte er weitere Erfahrungen sammeln und sich weiterbilden. Meister, Techniker oder andere Qualifikationen – festlegen möchte er sich noch nicht. „Es gibt viele Möglichkeiten in dieser Ausbildung.“



Das Beispiel zeigt, wie Integration ganz praktisch funktionieren kann: gemeinsam arbeiten, voneinander lernen und eine berufliche Perspektive entwickeln.



„Ich möchte hierbleiben, arbeiten, weitere Erfahrungen sammeln und mich weiterbilden. Es gibt viele Möglichkeiten.“

Aga Adula Duguma, Auszubildender zum Straßenbauer



Noch einmal neu anfangen – weil Zukunft planbar sein soll

Einen völlig anderen Weg nimmt Moritz Fleper. Der 23-Jährige hatte bereits einen Beruf erlernt und entschied sich trotzdem noch einmal für eine Ausbildung zum Straßenbauer.



Sein ursprünglicher Berufswunsch lag ebenfalls im technischen Bereich. „Ich wollte immer etwas Mechanisches oder Praktisches machen.“ Entscheidend für den Wechsel war für ihn weniger die schwierige Situation einzelner Industriezweige als die persönliche Frage: Was möchte ich wirklich machen, und wo kann ich mich weiterentwickeln? Die Antwort fand er im Straßenbau. Moritz arbeitet gerne draußen und sieht in seinem neuen Beruf vor allem eines: „Es ist ein Job mit guter Perspektive.“



Aufgrund seiner vorherigen Ausbildung und seiner Leistungen kann er die Straßenbauausbildung auf zwei Jahre verkürzen. Danach will er zunächst als Facharbeiter weitere praktische Erfahrungen sammeln. Eine spätere Entwicklung in Richtung Bauleitung ist durchaus denkbar.



Sein Beispiel könnte gerade im Sauerland Schule machen. Während sich insbesondere die Automobilzulieferindustrie in einem tiefgreifenden Strukturwandel befindet, sucht das Bauhandwerk qualifizierte Menschen. Wer technisches Verständnis, Leistungsbereitschaft und handwerkliches Geschick mitbringt, findet hier attraktive Verdienstmöglichkeiten und Aufstiegschancen.



„Ich bin noch jung genug, um noch einmal eine andere Richtung einzuschlagen. Straßenbau passt zu mir – und es ist ein Beruf mit guter Perspektive.“

Moritz Fleper, Auszubildender und beruflicher Umsteiger



TRIPPE setzt dabei bewusst auf Praktika und den persönlichen Kontakt. Jugendliche können den Baustellenalltag kennenlernen, bevor sie sich entscheiden. Auch Langzeitpraktika, bei denen Schüler regelmäßig einen Tag pro Woche im Unternehmen verbringen, gehören dazu. Denn am Ende zählen nicht nur Schulnoten und handwerkliches Geschick. Entscheidend ist auch, ob jemand zur Mannschaft passt.



Rund zehn Prozent der Belegschaft befinden sich derzeit in Ausbildung. Dahinter steht eine Überzeugung, die sich durch drei Generationen der Familie Trippe zieht: Zukunft entsteht, wenn Menschen eine Chance bekommen, ihr Können zu entwickeln.



Vom Schlosser zum Unternehmensgründer. Vom Straßenbauer zum Meister und Geschäftsführer. Vom Landessieger zum Meister. Vom äthiopischen Bauingenieur zum Straßenbauer im Sauerland. Vom Industriemechaniker zum neuen Beruf im Bauhandwerk.



Viele Wege – eine gemeinsame Perspektive.



Bei TRIPPE beginnt Karriere mit einer guten Ausbildung. Unter dem Motto „Aufbruch ins Abenteuer“ wird daraus die Einladung an junge Menschen und berufliche Umsteiger, ihre eigene Erfolgsgeschichte im Bauhandwerk zu schreiben.