Stolze Zahl: 232 Kulturstrolche erkunden demokratisches Leben im Sauerland

Im Rahmen des Projekts „Kulturstrolche“ der Stadt Arnsberg haben insgesamt 232 Schülerinnen und Schüler aus neun Klassen der Johannes-, Sauer-, Franz-Josef-Koch- und Regenbogenschule die Sonderausstellung „Mit Herz, Hand und Verstand – demokratisches Leben im Sauerland“ im Sauerland-Museum in Arnsberg besucht. Wie bei den vielen anderen Besuchen der Ausstellung durch Schülerinnen und Schüler, hat auch der vierte Jahrgang der Johannesschule dabei ein schönes und interessantes Erlebnis gehabt.

Interessantes Erlebnis

Die aktuelle Ausstellung vermittelt den Kindern eindrucksvoll, wie Demokratie funktioniert und welche Bedeutung Mitbestimmung im Alltag hat. Museums-Guide Hanna Kampmeier führte die Gruppe der Johannesschule dazu durch die verschiedenen Themenräume, erklärte das Grundgesetz und das Wahlrecht, baute kleine Mitmachübungen ein und forderte die Kinder beim Abschlussquiz heraus. Viele Schülerinnen und Schüler überraschten dabei mit beachtlichem Vorwissen – vom Thema Wahlen über Klassensprecher bis hin zur jüngsten Bürgermeisterwahl von Ralf Paul Bittner.

Beachtliches Vorwissen

Dass auch geschichtliche Entwicklungen eine wichtige Rolle spielen, wurde den Kindern eindrucksvoll klargemacht. Dr. Ulrike Schowe vom Sauerland-Museum verdeutlichte dazu, dass die vergangenen 100 Jahre in der Region keineswegs durchgehend demokratisch geprägt waren: „Wir gehen in der Ausstellung durch 100 Jahre. Das waren aber nicht 100 Jahre Demokratie, die ist unterbrochen worden“, so Dr. Schowe.

Große Begeisterung

Die Kinder aus der Johannesschule zeigten beim Besuch der Ausstellung große Begeisterung und betonten: „Hier kann man viel lernen, ich habe erfahren, was Demokratie ist.“ Noch eine andere wichtige Ausrichtung der Ausstellungsbesuche sah Museums-Guide Hanna Kampmeier: „Die Führung ist wichtig, weil die Kinder hier ihre Rechte kennenlernen. Demokratie handelt von uns allen“, so Kampmeier. Ein besonderer Dank gilt Susanne Thoß, Projektbetreuerin der Kulturstrolche für die Stadt Arnsberg, die auch diesen Besuch begleitet und organisatorisch unterstützt hat.

Förderung durch Kultursekretariat

Gefördert wird das Projekt „Kulturstrolche“ vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und dem Kulturbüro der Stadt Arnsberg. Die Stadt Arnsberg ist seit 2010 Mitgliedsstadt für das Projekt „Kulturstrolche“. Auch der vierte Jahrgang der Johannesschule bedankt sich herzlich beim engagierten Pädagog:innen-Team des Sauerland-Museums sowie beim Projektteam „Kulturstrolche“, die diesen inspirierenden und lehrreichen Vormittag ermöglicht haben.