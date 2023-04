Stollenbunker-Besichtigungen in Belecke

Der jahrzehntelang in Vergessenheit geratene Stollenbunker aus dem II. Weltkrieg unterhalb des Belecker Propsteiberges wurde Zeitzeugenberichten zufolge im Herbst/Winter 1943/44 vom heimischen Bauunternehmen Beele unter Einsatz von vornehmlich französischen Zwangsarbeitern errichtet. Er bot bis zu 400 Personen Schutz vor den zunehmenden alliierten Luftangriffen. Die alte sauerländische Badestadt war als Rüstungsindustrie-Standort und Eisenbahn-Knotenpunkt ein besonders gefährdetes potentielles Ziel.



Dieser Bunker konnte in einer Gesamtlänge von etwa 128 Metern begangen werden, wobei die Länge in Ost-West-Richtung rund 88 m und in Nord-Süd-Richtung knapp 40 m beträgt. Der Bunker hat eine Gesamtfläche von fast 240 m² und ein Gesamtvolumen von ca. 400 m³. Diese Maße entsprechen in etwa den Vorgaben einer „Verordnung zum Bau von Luftschutzstollen“ des „Dritten Reiches“ aus dem Spätsommer 1943. Heute ist ein großer Teil davon zu besichtigen; ergänzende Einführungsfilme und Zeitzeugenberichte in 3D-Animation machen die Führungen zu einem eindrucksvollen und mahnenden Erlebnis dieser schlimmen Zeit.



Neben den Gruppenführungen ab 10 Personen, für die zunächst eine Anmeldung über die Homepage www.stuetings-muehle.de erforderlich ist, bietet der Kultur- und Heimatverein Badulikum e. V. unter seinem Vorsitzenden Hans-Jürgen Raulf weitere öffentliche Führungen an, die von Kleingruppen, Paaren und Einzelpersonen gerne genutzt werden können. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich.



Die nächste Führung ist für den 15. April 2023, 15:00 Uhr, vorgesehen und dauert ca. 90 Minuten. Interessierte werden gebeten, sich 15 Minuten vor dem Termin am Schaukasten am hinteren Ende des neben der städtischen Bücherei gelegenen Parkplatzes einzufinden. Die Bunkerführungen finden wegen des großen Zuspruchs alljährlich von Frühjahr bis Herbst regelmäßig am 2. Samstag im Monat – auch in den Sommerferien – statt (siehe Infokasten).





I n f o k a s t e n



Termine für die anmeldefreien öffentlichen Stollenbunker-Besichtigungen in 2023, jeweils für ca. 90min, beginnend immer um 15:00 Uhr (bitte 15min vorher einfinden)



Samstag, 15. April 2023

Samstag, 13. Mai 2023

Samstag, 10. Juni 2023

Samstag, 8. Juli 2023

Samstag, 12. August 2023

Samstag, 9. September 2023

Samstag, 14. Oktober 2023



Foto (Beate Schiermeister): Blick in den Stollenbunker in Belecke