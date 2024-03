Störmann Haustechnik – Profis für Heizung, Sanitär und Klimatechnik

Quelle: WOLL Magazin

Vor über 90 Jahren, im Jahr 1933, wurde das Unternehmen Störmann Haustechnik in Bad Fredeburg gegründet. Im Laufe der Jahre hat sich die Firma auf Heizungsbau, Solaranlagen, Badsanierungen, Schwimmbadbau und Klimatechnik spezialisiert. Das Team ist qualifiziert im Segment Haustechnik für gewerbliche Großprojekte sowie für private Wohngebäude. Zum 1. Januar dieses Jahres haben Hubertus Knoche (41) und Thorsten Tigges (48) das Traditionsunternehmen übernommen. Christian Witte (56) hat die Störmann Haustechnik GmbH & Co. KG nach 37 Jahren und einem beeindruckenden Wachstum von sechs auf 34 Mitarbeiter an die beiden vertrauten Mitarbeiter übergeben.

Thorsten Tigges, der seit 26 Jahren im Unternehmen und seit 5 Jahren Geschäftsführer ist, leitet nun gemeinsam mit Hubertus Knoche, der jahrelang in verschiedenen Positionen im Heizung- und Sanitärbereich Erfahrung gesammelt hat, die Firma Störmann.

„Die Übergabe ist mehr als ein Wechsel an der Spitze. Es ist ein Versprechen, damit die Werte und Visionen, die Störmann seit über 90 Jahren prägen, lebendig bleiben und wachsen können“, sagt Thorsten Tigges. Hubertus Knoche ergänzt: „Wir stehen für Qualität, Vertrauen und Innovation. Werte, die wir mit unserem starken Team mit jedem Projekt und jedem Handgriff unter Beweis stellen.“ Die beiden Inhaber des Traditionsunternehmens betonen, dass Christian Witte mit seiner Leidenschaft und seinem Engagement ein starkes Fundament geschaffen hat. „Wir danken allen, die das Unternehmen in der Vergangenheit begleitet haben und auch weiterhin an unserer Seite stehen“, steht im Schreiben, dass allen Kunden zugeschickt wurde. Und weiter: „Lasst uns gemeinsam weiterhin Großes schaffen! Bleibt gespannt auf das, was kommt, und seid versichert: Bei Haustechnik Störmann bleibt ihr in den besten Händen.“