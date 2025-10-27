Magazin für die Sauerländer Lebensart

Stiftung Bruchhauser Steine würdigt langjähriges Engagement

Im Rahmen der Herbstsitzung von Vorstand und Kuratorium der Stiftung Bruchhauser Steine blickten die Mitglieder am Mittwoch auf Vergangenes zurück und richteten zugleich den Blick in die Zukunft.

In einem feierlichen Moment verabschiedete Stiftungspräsidentin Baronin Nadja Freifrau von Fürstenberg den Landrat Dr. Karl Schneider sowie den Bürgermeister Wolfgang Fischer aus dem Stiftungsvorstand. Beide hatten sich fast zwei Jahrzehnte lang als „geborene“ Mitglieder – in ihren Funktionen als Landrat des Hochsauerlandkreises und Bürgermeister der Stadt Olsberg – mit großem Engagement für die Stiftung eingesetzt. Als Ausdruck des Dankes und der Anerkennung überreichte die Präsidentin Verabschiedungsurkunden und Erinnerungsplaketten an die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder.

Im Beisein ihrer designierten Nachfolger Thomas Grosche (Landrat) und Patrick Potthoff (Bürgermeister)
fand die Sitzung in festlicher Atmosphäre ihren Abschluss. Auch das Kuratorium sowie der ehemalige
Stiftungspräsident Baron Hubertus Freiherr von Fürstenberg, Protektor h.c. der Bruchhauser Steine,
nahmen an der Feier teil und würdigten das langjährige Engagement der beiden ausscheidenden
Vorstandsmitglieder.

