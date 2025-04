StevieX rockt Winterberg

Ein Abend voller Musik und Energie

Eine energiegeladene Show, die in die Classic-Rock-Ära entführt und mit modernen Pop-Elementen überrascht! Wenn die Band StevieX um den charismatischen Frontmann Steven Den Toom die Bühne betritt, gibt es kein Halten mehr. Ihr Konzert am 12. April um 19.30 Uhr in der Nordhang-Jause Winterberg auf Einladung der Winterberger Kulturgruppe „KuKuK!“ in Kooperation mit dem Stadtmarketing Winterberg verspricht eine unvergessliche Rock’n’Roll-Partynacht, die das Publikum noch lange in bester Erinnerung behalten wird. Mitreißende Gitarrenriffs, eine kraftvolle Rhythmusfraktion und eine Show, bei der der Funke sofort überspringt – StevieX setzt ein Zeichen für den puren Spaß am Musikmachen.

Reise durch die Classic-Rock-Zeit

StevieX begeistert nicht nur mit musikalischem Können, sondern auch mit unbändiger Energie und Leidenschaft. Die Band nimmt ihr Publikum mit auf eine Reise durch die Classic-Rock-Zeit und bringt dabei erfrischende Popmusik-Interpretationen auf die Bühne, wie man sie in dieser Form noch nicht erlebt hat. Mit einer Auswahl an Rock- und Pop-Songs, die zum Mitsingen, Mitgrölen, Tanzen und Headbangen einladen, schaffen die Jungs eine Stimmung, die jeden mitreißt.

Die Nordhang-Jause Winterberg ist der ideale Ort für diese spektakuläre Show. Ein gemütliches Ambiente trifft auf mitreißende Musik und lädt zu einem Abend ein, der voller Lebensfreude und musikalischer Highlights steckt. Wer eine gute Zeit mit Freunden bei Classic-Rock verbringen möchte – StevieX am 12. Apriil um 19.30 Uhr ist eine ausgezeichnete Wahl.

Jetzt Tickets sichern im Vorverkauf

Tickets können im Vorverkauf bereits jetzt erworben werden bei der Volksbank Sauerland in Winterberg sowie online unter www.winterberg.de/deinerlebnismoment für 12 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro. Weitere Infos zum Konzert und zum KuKuK!-Jahresprogramm finden Interessierte auf der Webseite www.kukuk-winterberg.de/programm-2025.