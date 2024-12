STEVIE X rockt das Ding

Neue Band aus Altastenberg begeistert auf Hochzeiten und Schützenhallen-Partys

Quelle: Stevie X

Du kannst leckeres Essen kochen, ohne es zu probieren, du kannst Bilder malen, ohne sie anzuschauen, und du kannst Gitarren bauen, ohne auf ihnen zu spielen – doch so viel Sinn hat das nicht, oder?! Zum Glück hat das auch Steven den Toom erkannt. Seitdem der Gitarrenbauer aus Winterberg-Altastenberg mit seiner Band „STEVIE X“ auf der Bühne steht, ist das Sauerland wieder um eine musikalische Attraktion reicher.

Steven den Toom, der niederländische Gitarrenbaumeister aus Altastenberg, baut nicht nur die besten Gitarren, er spielt auch leidenschaftlich gerne auf ihnen. Schon zu Schulzeiten in den Niederlanden hatte er eine Band. Seitdem er 2016 ins Sauerland gezogen und als Gitarrenbaumeister tätig ist, hat er gelegentlich solo auf kleineren Veranstaltungen gespielt.

Generationsübergreifendes Programm

Quelle: Stevie X

Seit Anfang dieses Jahres hat sich langsam die neue Band STEVIE X formiert. Stevie, so nennen Freunde Steven den Toom, trat inzwischen mit Daniel „Erdi“ Brötzmann aus Brilon an der Gitarre und Thomas „Tommes“ Rieke, ebenfalls aus Brilon, am Schlagzeug nach einer Probesession auf verschiedenen Festen auf und begeisterte das Publikum. Gelegentlich sind Maurizio „Mauri“ Neitzel aus Dortmund am Bass und die Sängerin Andrea Naschitzki als Ergänzung dabei. „Aufgrund der Entfernung müssen wir die Proben gut planen und vorbereiten, aber wir treffen uns regelmäßig“, berichtet Steven im Gespräch mit dem WOLL-Magazin. Auf die Frage, auf welchen Musikstil und welche Songs sich das Publikum bei STEVIE X freuen kann, sagt den Toom: „Wir machen ein generationsübergreifendes Programm von den 60er Jahren bis heute, sodass für jeden was dabei ist. Es bedeutet viel Arbeit, so ein breites Repertoire zu haben, aber es macht Spaß, wieder etwas Neues einzustudieren. Wir spielen auf Hochzeiten ein anderes Programm als auf einem Rock-Konzert. Das ist alles eine Sache der Absprache. Wir haben viele Cover-Songs vorbereitet, aber ich schreibe auch eigene Lieder. So ist das für das Publikum sehr abwechslungsreich.“

Mehr Informationen über die Band STEVIE X gibt es hier: https://www.stevie-x-rocks.de/